https://arabic.sputniknews.com/20220323/بيسكوف-أمريكا-تمارس-ضغوطا-بشكل-علني-وغير-دبلوماسي-على-جميع-الدول-1060343603.html
بيسكوف: أمريكا تمارس ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على جميع الدول
بيسكوف: أمريكا تمارس ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على جميع الدول
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة في عملها ضد روسيا، تمارس ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على جميع الدول. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T11:45+0000
2022-03-23T11:45+0000
2022-03-23T11:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: "حقيقة أنه فيما يتعلق بالمعارضة الشاملة لبلدنا، فإن الولايات المتحدة تمارس بالفعل ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على الجميع على جميع البلدان، معروفة جيدا للجميع".وأضاف: "من الواضح أن الأميركيين سيواصلون الضغط على دول مختلفة. لكن كما نرى، لا يزال عدد من الدول يفضل التمسك بوجهة نظرهم المستقلة وذات السيادة".وتبحث الولايات المتحدة مع حلفائها مسألة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، رغم غياب الآلية القانونية لذلك.وكان وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، قال إن بولندا يمكن أن تحل محل روسيا في مجموعة العشرين.وبدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، في تعليقه على الفكرة البولندية لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، إن القرارات يجب أن تتخذها جميع الدول المشاركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الصين-بشأن-فكرة-استبعاد-روسيا-من-مجموعة-العشرين-روسيا-جزء-مهم-ولا-يحق-لأي-عضو-استبعاد-دولة-أخرى-1060331598.html
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روسيا, العالم
بيسكوف: أمريكا تمارس ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على جميع الدول
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة في عملها ضد روسيا، تمارس ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على جميع الدول.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: "حقيقة أنه فيما يتعلق بالمعارضة الشاملة لبلدنا، فإن الولايات المتحدة تمارس بالفعل ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على الجميع على جميع البلدان، معروفة جيدا للجميع".
وتابع بيسكوف: "أما بالنسبة لمجموعة العشرين، فهي لا تزال صيغة متعددة الأطراف، وهناك وجهات نظر مختلفة"، مشيرا إلى أن الضغط الأمريكي لن يتغير.
وأضاف: "من الواضح أن الأميركيين سيواصلون الضغط على دول مختلفة. لكن كما نرى، لا يزال عدد من الدول يفضل التمسك بوجهة نظرهم المستقلة وذات السيادة".
وتبحث الولايات المتحدة مع حلفائها مسألة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
، رغم غياب الآلية القانونية لذلك.
اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي تحدثت في وقت سابق عن إمكانية استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، أنه "من غير المجدي التعليق على التصريحات الافتراضية".
وكان وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، قال إن بولندا يمكن أن تحل محل روسيا في مجموعة العشرين.
وبدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، في تعليقه على الفكرة البولندية لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، إن القرارات يجب أن تتخذها جميع الدول المشاركة.