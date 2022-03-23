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بوتين يعلن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بيسكوف-أمريكا-تمارس-ضغوطا-بشكل-علني-وغير-دبلوماسي-على-جميع-الدول-1060343603.html
بيسكوف: أمريكا تمارس ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على جميع الدول
بيسكوف: أمريكا تمارس ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على جميع الدول
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة في عملها ضد روسيا، تمارس ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على جميع الدول. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T11:45+0000
2022-03-23T11:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: "حقيقة أنه فيما يتعلق بالمعارضة الشاملة لبلدنا، فإن الولايات المتحدة تمارس بالفعل ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على الجميع على جميع البلدان، معروفة جيدا للجميع".وأضاف: "من الواضح أن الأميركيين سيواصلون الضغط على دول مختلفة. لكن كما نرى، لا يزال عدد من الدول يفضل التمسك بوجهة نظرهم المستقلة وذات السيادة".وتبحث الولايات المتحدة مع حلفائها مسألة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، رغم غياب الآلية القانونية لذلك.وكان وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، قال إن بولندا يمكن أن تحل محل روسيا في مجموعة العشرين.وبدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، في تعليقه على الفكرة البولندية لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، إن القرارات يجب أن تتخذها جميع الدول المشاركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الصين-بشأن-فكرة-استبعاد-روسيا-من-مجموعة-العشرين-روسيا-جزء-مهم-ولا-يحق-لأي-عضو-استبعاد-دولة-أخرى-1060331598.html
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روسيا, العالم

بيسكوف: أمريكا تمارس ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على جميع الدول

11:45 GMT 23.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة في عملها ضد روسيا، تمارس ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على جميع الدول.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: "حقيقة أنه فيما يتعلق بالمعارضة الشاملة لبلدنا، فإن الولايات المتحدة تمارس بالفعل ضغوطا بشكل علني وغير دبلوماسي على الجميع على جميع البلدان، معروفة جيدا للجميع".

وتابع بيسكوف: "أما بالنسبة لمجموعة العشرين، فهي لا تزال صيغة متعددة الأطراف، وهناك وجهات نظر مختلفة"، مشيرا إلى أن الضغط الأمريكي لن يتغير.

وأضاف: "من الواضح أن الأميركيين سيواصلون الضغط على دول مختلفة. لكن كما نرى، لا يزال عدد من الدول يفضل التمسك بوجهة نظرهم المستقلة وذات السيادة".
علم الصين الذي أوصله مسبار فضائي تشانغ آه-5 لجمع عينات من القمر وإعادتها، الصين 4 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
الصين بشأن فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين: روسيا جزء مهم ولا يحق لأي عضو استبعاد آخر
07:33 GMT
وتبحث الولايات المتحدة مع حلفائها مسألة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، رغم غياب الآلية القانونية لذلك.

اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي تحدثت في وقت سابق عن إمكانية استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، أنه "من غير المجدي التعليق على التصريحات الافتراضية".

وكان وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، قال إن بولندا يمكن أن تحل محل روسيا في مجموعة العشرين.
وبدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، في تعليقه على الفكرة البولندية لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، إن القرارات يجب أن تتخذها جميع الدول المشاركة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:53 GMT
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