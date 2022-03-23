https://arabic.sputniknews.com/20220323/بيلاروسيا-تغلق-قنصلية-أوكرانيا-في-مدينة-ريست-1060349997.html
بيلاروسيا تغلق قنصلية أوكرانيا في مدينة ريست
بيلاروسيا تغلق قنصلية أوكرانيا في مدينة ريست
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي جلاز، اليوم الجمعة، أن بلاده دعت بعض الدبلوماسيين الأوكرانيين لمغادرة السفارة في مينسك، كما تم... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:08+0000
2022-03-23T13:08+0000
2022-03-23T13:08+0000
العالم
بيلاروس
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وبحسب ما نقلته وكالة "بيلتا"عن الدبلوماسي، فإن السفارة الأوكرانية ستواصل العمل في بيلاروسيا "بصيغة 1 + 4، أي السفير وأربعة موظفين".وأعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، في وقت سابق، أن مينسك ستراجع الآليات القانونية لمجلس أوروبا، الذي تشارك فيه، من حيث الامتثال للمصالح الوطنية.يذكر أنه في 17 آذار/مارس 2022 ، قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا تعليق التعاون مع بيلاروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/كندا-تعاقب-22-مسؤولا-بالدفاع-البيلاروسية-لدعم-مينسك-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1060027678.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بيلاروس
بيلاروسيا تغلق قنصلية أوكرانيا في مدينة ريست
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي جلاز، اليوم الجمعة، أن بلاده دعت بعض الدبلوماسيين الأوكرانيين لمغادرة السفارة في مينسك، كما تم اتخاذ قرار بإغلاق القنصلية العامة لأوكرانيا في مدينة بريست.
وبحسب ما نقلته وكالة "بيلتا"عن الدبلوماسي، فإن السفارة الأوكرانية ستواصل العمل في بيلاروسيا "بصيغة 1 + 4، أي السفير وأربعة موظفين".
وأعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية
، في وقت سابق، أن مينسك ستراجع الآليات القانونية لمجلس أوروبا، الذي تشارك فيه، من حيث الامتثال للمصالح الوطنية.
يذكر أنه في 17 آذار/مارس 2022 ، قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا تعليق التعاون مع بيلاروس
.