https://arabic.sputniknews.com/20220323/بينها-الفوز-على-الصين-فرص-السعودية-للوصول-إلى-كأس-العالم-1060350730.html
بينها الفوز على الصين… فرص السعودية للوصول إلى كأس العالم
بينها الفوز على الصين… فرص السعودية للوصول إلى كأس العالم
يستعد المنتخب السعودي لمباراته المقبلة أمام الصين ويخطط للفوز حتى يتمكن من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:23+0000
2022-03-23T13:23+0000
2022-03-23T13:23+0000
رياضة
كأس العالم 2002
السعودية
الصين
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ورغم أهمية فوز المنتخب السعودي في مباراة الصين التي يخوضها، غدا الخميس، إلا أن هناك فرصة أخرى للوصول إلى النهائيات بغض النظر عن مباراة الخضر مع المنتخب الصيني، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.ولفتت الصحيفة إلى أن الفرصة الأخرى التي ينتظرها السعوديون مرتبطة بمباراة اليابان وأستراليا، مشيرة إلى أنه إذا تمكن المنتخب الياباني من الفوز على نظيره الأسترالي فإن "الأخضر" سيضمن التأهل لكأس العالم بغض النظر عن نتيجة مباراة الصين.ومن المقرر أن تقام مباراة اليابان وأستراليا، غدا الخميس، أيضا، لكنها تسبق موعد مباراة الصين والسعودية بساعات.يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته برصيد 19 نقطة بينما يمتلك المنتخب الصيني 5 نقاط فقط ويأتي في المرتبة الخامسة.ولفتت الصحيفة إلى أن بعثة المنتخب السعودي توجهت إلى إمارة الشارقة استعدادا لخوض مباراة "الأخضر" أمام المنتخب الصيني، غدا الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم، مشيرة إلى تعافي اللاعب فراس البريكان، وعودته إلى صفوف الفريق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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رياضة, كأس العالم 2002, السعودية, الصين
بينها الفوز على الصين… فرص السعودية للوصول إلى كأس العالم
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يستعد المنتخب السعودي لمباراته المقبلة أمام الصين ويخطط للفوز حتى يتمكن من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر.
ورغم أهمية فوز المنتخب السعودي في مباراة الصين التي يخوضها، غدا الخميس، إلا أن هناك فرصة أخرى للوصول إلى النهائيات
بغض النظر عن مباراة الخضر مع المنتخب الصيني، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفرصة الأخرى التي ينتظرها السعوديون مرتبطة بمباراة اليابان وأستراليا، مشيرة إلى أنه إذا تمكن المنتخب الياباني من الفوز على نظيره الأسترالي فإن "الأخضر" سيضمن التأهل لكأس العالم
بغض النظر عن نتيجة مباراة الصين.
ومن المقرر أن تقام مباراة اليابان وأستراليا، غدا الخميس، أيضا، لكنها تسبق موعد مباراة الصين والسعودية بساعات.
يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته برصيد 19 نقطة بينما يمتلك المنتخب الصيني 5 نقاط فقط ويأتي في المرتبة الخامسة.
ولفتت الصحيفة إلى أن بعثة المنتخب السعودي توجهت إلى إمارة الشارقة استعدادا لخوض مباراة "الأخضر" أمام المنتخب الصيني، غدا الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم
، مشيرة إلى تعافي اللاعب فراس البريكان، وعودته إلى صفوف الفريق.