https://arabic.sputniknews.com/20220323/بيونسيه-وبيلي-إيليش-تغنيان-في-حفل-جوائز-الأوسكار-1060335414.html

بيونسيه وبيلي إيليش تغنيان في حفل جوائز الأوسكار

بيونسيه وبيلي إيليش تغنيان في حفل جوائز الأوسكار

أعلن منتجون، أمس الثلاثاء، أن نجمتي الموسيقى بيونسيه وبيلي إيليش ستقدمان أغنيتيهما المرشحتين للأوسكار في حفل تسليم الجوائز هذا العام، المقرر في 27 مارس/ آذار... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T09:14+0000

2022-03-23T09:14+0000

2022-03-23T09:14+0000

العالم

أوسكار

بيونسيه

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وستغني بيونسيه أغنية (بي ألايف) "كن حيا" التي شاركت في كتابتها لفيلم (كينج ريتشارد) "الملك ريتشارد"، الذي يتناول السيرة الذاتية لبطلتي التنس فينوس وسيرينا وليامز في الحفل يوم الأحد بحسب "رويترز".وستقدم بيلي إيليش عرضا مشتركا مع شقيقها فينيس أوكونيل لأغنية فيلم جيمس بوند (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت".وستشارك في العروض كذلك ريبا ماكنتاير وسيباستيان ياترا، حيث يتنافس الفنانون الأربعة على جائزة أوسكار لأفضل أغنية أصلية.وعاد التقليد السنوي الذي يجتمع فيه المرشحون لجوائز الأوسكار حول مأدبة الغداء، بعد توقفه بسبب إجراءات فيروس كورونا.وحسب "رويترز"، اجتمع ويل سميث وكريستين ستيوارت ومرشحون آخرون لجائزة الأوسكار، يوم الاثنين، للاحتفال في مأدبة غداء لمرشحي جائزة الأوسكار السنوية، وهي واحدة من أكبر التجمعات في صناعة السينما منذ وباء كورونا.من جهة ثانية، قالت الممثلة الأمريكية، إيمي شومر، يوم الاثنين، إن منظمي الأوسكار رفضوا ‏اقتراحا مقدما منها بظهور الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ضمن فقرات حفل جوائزه السينمائية، الذي سيقام الأسبوع المقبل.‏وكشفت الممثلة الكوميدية، وهي واحدة من مضيفي حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، أن طلبها لتضمين بث من الرئيس الأوكراني قوبل بالرفض من منتجي الحفل، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/إعفاء-ضيوف-حفل-الأوسكار-من-تقديم-دليل-على-التطعيم-ضد-كورونا-1058340207.html

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العالم, أوسكار, بيونسيه