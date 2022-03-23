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تركيا ترسل 290 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى الصومال
تركيا ترسل 290 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى الصومال
أعلنت الحكومة التركية، إرسال 290 ألف جرعة من اللقاح الواقي من كورونا إلى الصومال، في إطار التضامن معها في مكافحة الفيروس. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T14:36+0000
2022-03-23T14:36+0000
الصومال
فيروس كورونا
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جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة التركية في الصومال، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إنه تم تسليم 290 ألفا و400 جرعة من لقاح "سينوفاك" للسلطات في العاصمة مقديشو.وذكر البيان أن الشحنة الأولى من اللقاح تأتي في إطار برنامج التبرع لقارة إفريقيا.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في قمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة، أنه سيتم التبرع بـ 15 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" لدول القارة.
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الصومال, فيروس كورونا

تركيا ترسل 290 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى الصومال

14:36 GMT 23.03.2022
© REUTERS / Feisal Omarالتباعد الاجتماعي بسبب انتشار الفيروس كورونا - مقديشو، الصومال أبريل 2020
التباعد الاجتماعي بسبب انتشار الفيروس كورونا - مقديشو، الصومال أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Feisal Omar
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أعلنت الحكومة التركية، إرسال 290 ألف جرعة من اللقاح الواقي من كورونا إلى الصومال، في إطار التضامن معها في مكافحة الفيروس.
جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة التركية في الصومال، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال البيان إنه تم تسليم 290 ألفا و400 جرعة من لقاح "سينوفاك" للسلطات في العاصمة مقديشو.
وذكر البيان أن الشحنة الأولى من اللقاح تأتي في إطار برنامج التبرع لقارة إفريقيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في قمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة، أنه سيتم التبرع بـ 15 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" لدول القارة.
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