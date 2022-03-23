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https://arabic.sputniknews.com/20220323/تركيا-ترفض-تسليم-وسائط-الدفاع-الجوي-إس-400-إلى-أوكرانيا-خبير-يشرح-لماذا-1060329845.html
تركيا ترفض تسليم وسائط الدفاع الجوي "إس-400" إلى أوكرانيا... خبير يشرح لماذا
تركيا ترفض تسليم وسائط الدفاع الجوي "إس-400" إلى أوكرانيا... خبير يشرح لماذا
تسليم تركيا ما تملكه من منظومات صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للطائرات إلى أوكرانيا أمر مستحيل، حسب خبير روسي. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T05:52+0000
2022-03-23T05:52+0000
رصد عسكري
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وقال إيغور كوروتشينكو، مدير مركز أبحاث تجارة الأسلحة، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن من المستحيل أن يوافق الرئيس التركي طيب أردوغان على ذلك بسبب حرصه على استمرار التعاون العسكري التقني والاقتصادي مع روسيا.وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو تركيا إلى تسليم وسائط الدفاع الجوي "إس-400" التي حصلت تركيا عليها من روسيا إلى القوات الأوكرانية. وأتت هذه الدعوة في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للبحث عن وسائط الدفاع الجوي الروسية أو السوفيتية الصنع التي يمكن أن تستخدمها قوات نظام الحكم الأوكراني ضد الطائرات الروسية.وأشار الخبير إلى أنه من المستحيل أن نتخيل تلبية تركيا للدعوة الأمريكية، فمن شأن ذلك أن يعني تخلي تركيا عن حقها في تعزيز دفاعاتها الجوية.وفضلا عن ذلك، يظل حسن الجوار والعلاقات الجيدة مع روسيا تضمن رفاه الشعب التركي، ولهذا لا يمكن أن تقدم تركيا على خطوة تفسد العلاقات التركية الروسية.
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رصد عسكري

تركيا ترفض تسليم وسائط الدفاع الجوي "إس-400" إلى أوكرانيا... خبير يشرح لماذا

05:52 GMT 23.03.2022
CC BY 4.0 / © Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation / إس-500
إس-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
CC BY 4.0 / © Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation /
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تسليم تركيا ما تملكه من منظومات صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للطائرات إلى أوكرانيا أمر مستحيل، حسب خبير روسي.
وقال إيغور كوروتشينكو، مدير مركز أبحاث تجارة الأسلحة، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن من المستحيل أن يوافق الرئيس التركي طيب أردوغان على ذلك بسبب حرصه على استمرار التعاون العسكري التقني والاقتصادي مع روسيا.
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو تركيا إلى تسليم وسائط الدفاع الجوي "إس-400" التي حصلت تركيا عليها من روسيا إلى القوات الأوكرانية. وأتت هذه الدعوة في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للبحث عن وسائط الدفاع الجوي الروسية أو السوفيتية الصنع التي يمكن أن تستخدمها قوات نظام الحكم الأوكراني ضد الطائرات الروسية.
وأشار الخبير إلى أنه من المستحيل أن نتخيل تلبية تركيا للدعوة الأمريكية، فمن شأن ذلك أن يعني تخلي تركيا عن حقها في تعزيز دفاعاتها الجوية.
وفضلا عن ذلك، يظل حسن الجوار والعلاقات الجيدة مع روسيا تضمن رفاه الشعب التركي، ولهذا لا يمكن أن تقدم تركيا على خطوة تفسد العلاقات التركية الروسية.
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