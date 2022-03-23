تغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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22:40 GMT 23.03.2022
مجلس الأمن لا يمرر مشروع قرار روسي حول الأوضاع في أوكرانيا
فشل مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق نار عبر المفاوضات في أوكرانيا، في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره بمجلس الأمن الدولي، وفقا لمراسل سبوتنيك.
وصوتت الصين وروسيا لصالح المشروع، فيما امتنعت الـ13 دولة الآخرين وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، عن التصويت عليه، ولم تصوت أي دولة ضده.
ويدين مشروع القرار كل انتهاكات القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان، وبينها اتفاقيات جنيف. كما يدعو إلى احترام وحماية جميع العاملين في الحقل الإنساني والطبي الذين يشاركون فقط في المهام الطبية والواجبات المرتبطة بها في أوكرانيا.
20:44 GMT 23.03.2022
إجلاء قرتين روسيتين حدوديتين بعد سقوط قذائف أكرانية
أكدت السلطات الروسية إجلاء ما يقرب من 180 من سكان قريتي زوافليفكا ونيكوتيفكا الروسيتين الواقعتين بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، إلى بيلغورود بعد سقوط قذائف من الجانب الأوكراني.
20:21 GMT 23.03.2022
واشنطن: لا نرى مؤشرات لاستعداد بيلاروسيا للانضمام إلى العملية الروسية الخاصة
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا ترى، حتى الآن، مؤشرات على أن بيلاروسيا تستعد للانضمام إلى العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
19:42 GMT 23.03.2022
"رينو" تدرس تقليص أعمالها في روسيا
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، أن شركة السيارات "رينو" تدرس "تقليص" عملياتها في روسيا.
18:59 GMT 23.03.2022
روسيا تقيد الوصول إلى خدمة "غوغل نيوز"
أعلنت الخدمة الفيدرالية في روسيا للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي "روسكومنادزور" أنها قيدت الوصول إلى "غوغل نيوز" فيما يتعلق بالأخبار المزيفة المنشورة حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
18:03 GMT 23.03.2022
موسكو تسلم السفارة الأمريكية قائمة بالموظفين الذي سيتم طردهم من روسيا
سلّمت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفارة الأمريكية مذكرة تضم قائمة الموظفين الذين سيتم طردهم من موسكو ردا على طرد الدبلوماسيين الروس من قبل واشنطن.
17:44 GMT 23.03.2022
روسكوسموس: سنبرم عقودنا الدولية بالروبل الروسي
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، أن الوكالة ستبرم عقوها الدولية بعد اليوم بالروبل الروسي.
17:01 GMT 23.03.2022
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 9 مسيرات أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اسقطت خلال اليوم، 9 مسيرات أوكرانية في إيزيوم وكييف وخاركوف وغيرها.
وبينت الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت منذ بداية العملية 255 مسيرة أوكرانية و189 منظومة دفاع جوي و1564 دبابة وعربة و158 راجمة صواريخ.
16:36 GMT 23.03.2022
الخارجية الروسية تعلن عقوبات اقتصادية جديدة ضد الغرب
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، أن موسكو تحضر قوائم عقوبات اقتصادية جديدة ضد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
15:55 GMT 23.03.2022
بوتين يطلع بينيت على التقدم المحقق في العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية أجراها، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تقييمه حول المفاوضات مع الجانب الأوكراني ومسار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.
وقال بيان صادر عن الكرملين، إن "فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) قدم تقييمه للمحادثات ومسار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس".
15:42 GMT 23.03.2022
العاصمة الأوكرانية كييف تعلن عن حظر تجول يومي
أعلنت بلدية مدينة كييف أن حظر التجول في العاصمة سيعمل يوميا من الساعة 21:00 بتوقيت موسكو إلى الساعة 8:00 بتوقيت موسكو.
وجاء في البيان: "حظر التجول في كييف ساري المفعول كل ليلة من الساعة 20:00 (21:00 بتوقيت موسكو) إلى الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو). نذكرك أن وسائل النقل العام والمتاجر والصيدليات والمؤسسات الأخرى يمكن أن تعمل من الساعة 08:00 (9:00 بتوقيت موسكو) إلى 19:00. (20:00 بتوقيت موسكو)".
15:30 GMT 23.03.2022
تسليم 6 آلاف طن مساعدات روسية إلى دونباس وأوكرانيا
سلمت روسيا، اليوم الأربعاء، أكثر من 6000 طن من البضائع والمساعدات الإنسانية إلى دونباس وأوكرانيا.
15:20 GMT 23.03.2022
استبعاد الرياضيين الروس من جميع بطولات السباحة حتى نهاية العام
أعلن اتحاد السباحة الروسي، اليوم الأربعاء، أن الرياضيين الروس تم استبعادهم من جميع بطولات الاتحاد الدولي للسباحة حتى نهاية العام الجاري.
15:00 GMT 23.03.2022
القوات الخاصة الروسية تعلن القضاء على 300 قومي أوكراني في خاركيف بضربة واحدة
أعلنت القوات الخاصة الروسية عن سلسلة عملياتها التي نفذتها قواتها خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها قضت على 300 قومي متطرف خلال عملية واحدة.
وأشارت القوات الخاصة الروسية إلى أنه خلال إحدى العمليات التي نفذتها، قضت القوات الخاصة أكثر من 300 قومي في منطقة خاركيف في مواجهة شرسة، ونوهت إلى أن الوحدات تعمل أيضا على تأمين الطرق من أجل ضمان التنقل الآمن للقوافل العسكرية وإيصال المساعدات الإنسانية.
14:53 GMT 23.03.2022
ضحايا مدنيون بسقوط قذيفة أوكرانية على بيلغورود الروسية
أعلن حاكم بيلغورود، اليوم الأربعاء، سقوط قذيفة قادمة من الأرضي الأوكرانية، مشيرا إلى أنها سقطت بإحدى القرى وتسببت بوقع ضحايا يتم تقديم المساعدات لهم.
14:39 GMT 23.03.2022
الخارجية الروسية: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين