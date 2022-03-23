تغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

مجلس الأمن لا يمرر مشروع قرار روسي حول الأوضاع في أوكرانيا

فشل مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق نار عبر المفاوضات في أوكرانيا، في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره بمجلس الأمن الدولي، وفقا لمراسل سبوتنيك.

وصوتت الصين وروسيا لصالح المشروع، فيما امتنعت الـ13 دولة الآخرين وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، عن التصويت عليه، ولم تصوت أي دولة ضده.

ويدين مشروع القرار كل انتهاكات القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان، وبينها اتفاقيات جنيف. كما يدعو إلى احترام وحماية جميع العاملين في الحقل الإنساني والطبي الذين يشاركون فقط في المهام الطبية والواجبات المرتبطة بها في أوكرانيا.