https://arabic.sputniknews.com/20220323/تقرير-الغرب-قلق-من-القدرات-المتنامية-لإيران-في-الفضاء-السيبراني-1060360356.html
تقرير: الغرب قلق من القدرات المتنامية لإيران في الفضاء السيبراني
تقرير: الغرب قلق من القدرات المتنامية لإيران في الفضاء السيبراني
تنظر أجهزة الاستخبارات الغربية إلى القدرات الإيرانية في عالم الفضاء السيبرانية بعين الترقب، بعد أن رصدت تحسنا ملحوظا وتطورا مطردا في إمكانيات طهران بهذا... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:35+0000
2022-03-23T16:35+0000
2022-03-23T16:35+0000
العالم
أخبار إيران
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وذكر تقرير لمجلة "ذا ناشونال إنتريست"، نقلا عن تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية، قولها إن مجموعات القراصنة التي تعمل "بتوجيه من وزارة المخابرات الإيرانية والحرس الثوري"، تظهر "خبرة متنامية".خلص تقييم الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران تنفذ "مقاربة انتهازية" لعملياتها السيبرانية، وعلى وجه التحديد تلك التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها.ونقل التقرير عن خبراء أنظمة التحكم الصناعية التي تشغل البنية التحتية الحيوية، قولهم إن القراصنة الإيرانيين يفتقرون إلى قدرات أنظمة التحكم تلك، ومع ذلك شنوا هجمات باستخدام واسئل أخرى.وأظهر هجوم برامج الفدية على خط أنابيب "كولونيال" منذ ما يقرب من عام، أن المهاجمين ليسوا بحاجة إلى قدرات خاصة لأنظمة التحكم الصناعية من أجل إحداث اضطراب هائل في البنية التحتية الحيوية.قالت حكومات أمريكا وبريطانيا وأستراليا أواخر العام الماضي، إن القراصنة الذين "ترعاهم الحكومة الإيرانية" يستهدفون شبكات الأعمال لمشغلي البنية التحتية الحيوية باستخدام نقاط الضعف منذ ما يصل إلى ثلاث سنوات، كما استخدموا ثغرة أمنية في "مايكروسوفت إكستشنج" للهجوم.في أوائل عام 2022، اكتشف باحثون في شركة "تشيكبوينت" لاستخبارات التهديدات الإلكترونية، قراصنة إيرانيين "يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني" كانوا يستغلون نقطة ضعف على نطاق واسع لشن هجمات ضد أهداف غير محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/هجمات-عسكرية-وسيبرانية-وتهديدات-متبادلة-ما-دلالات-التصعيد-بين-إسرائيل-وإيران-وسر-التوقيت؟-1059992875.html
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العالم, أخبار إيران
تقرير: الغرب قلق من القدرات المتنامية لإيران في الفضاء السيبراني
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تنظر أجهزة الاستخبارات الغربية إلى القدرات الإيرانية في عالم الفضاء السيبرانية بعين الترقب، بعد أن رصدت تحسنا ملحوظا وتطورا مطردا في إمكانيات طهران بهذا المجال، الأمر الذي يقلق واشنطن.
وذكر تقرير لمجلة "ذا ناشونال إنتريست"، نقلا عن تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية، قولها إن مجموعات القراصنة
التي تعمل "بتوجيه من وزارة المخابرات الإيرانية والحرس الثوري"، تظهر "خبرة متنامية".
خلص تقييم الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران تنفذ "مقاربة انتهازية" لعملياتها السيبرانية، وعلى وجه التحديد تلك التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها.
ونقل التقرير عن خبراء أنظمة التحكم الصناعية التي تشغل البنية التحتية الحيوية، قولهم إن القراصنة الإيرانيين يفتقرون إلى قدرات أنظمة التحكم تلك، ومع ذلك شنوا هجمات باستخدام واسئل أخرى.
وأظهر هجوم برامج الفدية على خط أنابيب "كولونيال" منذ ما يقرب من عام، أن المهاجمين ليسوا بحاجة إلى قدرات خاصة لأنظمة التحكم الصناعية من أجل إحداث اضطراب هائل في البنية التحتية الحيوية.
قالت حكومات أمريكا وبريطانيا وأستراليا أواخر العام الماضي، إن القراصنة الذين "ترعاهم الحكومة الإيرانية
" يستهدفون شبكات الأعمال لمشغلي البنية التحتية الحيوية باستخدام نقاط الضعف منذ ما يصل إلى ثلاث سنوات، كما استخدموا ثغرة أمنية في "مايكروسوفت إكستشنج" للهجوم.
في أوائل عام 2022، اكتشف باحثون في شركة "تشيكبوينت" لاستخبارات التهديدات الإلكترونية، قراصنة إيرانيين "يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني" كانوا يستغلون نقطة ضعف على نطاق واسع لشن هجمات ضد أهداف غير محددة.