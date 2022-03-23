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https://arabic.sputniknews.com/20220323/تقرير-مانشستر-يونايتد-يتفاوض-مع-حارس-عربي-1060368548.html
تقرير: مانشستر يونايتد يتفاوض مع حارس عربي
تقرير: مانشستر يونايتد يتفاوض مع حارس عربي
بدأ مانشستر يونايتد مفاوضات للتعاقد مع حارس عربي خلفا لحارسه ديفيد دي خيا، بحسب تقارير إعلامية بريطانية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
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2022-03-23T21:18+0000
مانشستر يونايتد
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وقالت التقارير إن مان يونايتد يجري حاليا مفاوضات مع نادي إشبيلية من أجل الحصول على حارسه المغربي ياسين بونو، بالإضافة إلى مدير كرة القدم الإسباني جولين لوبيتيغي، بحسب وسائل إعلام بريطانية، بينها صحيفة "مانشيستر ايفنينغ نيوز".أثبت كل من بونو ولوبيتيغي وجودهما في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2020 عندما تغلب إشبيلية على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في 16 أغسطس/آب. ومنذ ذلك الحين، يراقب الفريق البريطاني عن كثب بونو ولوبيتيغي.واللاعب المغربي الدولي من مواليد كندا وكان من أفضل حراس المرمى في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث ينافس تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد على لقب أفضل حارس لهذا الموسم.في حالة نجاح المفاوضات، سيحل ياسين بونو محل ديفيد دي خيا، بينما سيحل جولين لوبيتيغي محل المدير الحالي لمانشستر يونايتد، رالف رانغنيك.يمكن أن يكون بونو إضافة جيدة لنادي مانشستر، لكن عقده مع إشبيلية يتضمن حاليا بندا جزائيا قيمته 25 مليون جنيه إسترليني.
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تقرير: مانشستر يونايتد يتفاوض مع حارس عربي

21:18 GMT 23.03.2022
© YouTube.comمانشيستر يونايتد
مانشيستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© YouTube.com
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بدأ مانشستر يونايتد مفاوضات للتعاقد مع حارس عربي خلفا لحارسه ديفيد دي خيا، بحسب تقارير إعلامية بريطانية.
وقالت التقارير إن مان يونايتد يجري حاليا مفاوضات مع نادي إشبيلية من أجل الحصول على حارسه المغربي ياسين بونو، بالإضافة إلى مدير كرة القدم الإسباني جولين لوبيتيغي، بحسب وسائل إعلام بريطانية، بينها صحيفة "مانشيستر ايفنينغ نيوز".
أثبت كل من بونو ولوبيتيغي وجودهما في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2020 عندما تغلب إشبيلية على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في 16 أغسطس/آب. ومنذ ذلك الحين، يراقب الفريق البريطاني عن كثب بونو ولوبيتيغي.
واللاعب المغربي الدولي من مواليد كندا وكان من أفضل حراس المرمى في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث ينافس تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد على لقب أفضل حارس لهذا الموسم.
في حالة نجاح المفاوضات، سيحل ياسين بونو محل ديفيد دي خيا، بينما سيحل جولين لوبيتيغي محل المدير الحالي لمانشستر يونايتد، رالف رانغنيك.
يمكن أن يكون بونو إضافة جيدة لنادي مانشستر، لكن عقده مع إشبيلية يتضمن حاليا بندا جزائيا قيمته 25 مليون جنيه إسترليني.
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