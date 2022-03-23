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https://arabic.sputniknews.com/20220323/حاكم-ولاية-كاليفورنيا-يوقع-قانونا-يجعل-عمليات-الإجهاض-أقل-تكلفة-1060357272.html
حاكم ولاية كاليفورنيا يوقع قانونا يجعل عمليات الإجهاض أقل تكلفة
حاكم ولاية كاليفورنيا يوقع قانونا يجعل عمليات الإجهاض أقل تكلفة
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم قانونا يجعل عمليات الإجهاض أقل تكلفة ضمن خطط التأمين الخاص. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T15:40+0000
2022-03-23T15:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن قانون نيوسوم الذي تم توقيعه يوم الثلاثاء يقلل رسوم عملية الإجهاض.وفي الوقت الذي سيجعل فيه القانون عمليات الإجهاض أرخص، إلا أنه سيزيد بشكل طفيف الأقساط الشهرية للمرضى وأرباب عملهم.ويعد هذا هو القانون الأول من بين أكثر من 12 قانونا يخطط القادة الديمقراطيون لتمريره هذا العام استعدادا لقرار المحكمة الأمريكية العليا الذي قد يلغي القرار التاريخي المعرف باسم "رو ضد وايد".وتدرس الغالبية المحافظة في المحكمة العليا إذا ما كانت ستلغي قرار "رو ضد وايد" الصادر في عام 1973، والذي يمنع الولايات من حظر الإجهاض.وإذا فعلو هذا، فمن المرجح أن تحظر 26 ولاية على الأقل الإجهاض تماما أو تحد بقوة من تطبيقه، بحسب معهد غوتماشر، وهو منظمة بحثية وسياسية تدعم حقوق الإجهاض.وسوف يجبر هذا الكثير من النساء على السفر إلى ولايات أخرى لإجراء عمليات الإجهاض، الأمر الذي سيشجع الولايات التي يحكمها الديمقراطيون مثل كاليفورنيا على اقتراح وتمرير قوانين جديدة استعدادا لهذا الأمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/الإكوادور-تقر-قانونا-يجيز-الإجهاض-لضحايا-الاغتصاب-1058798377.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

حاكم ولاية كاليفورنيا يوقع قانونا يجعل عمليات الإجهاض أقل تكلفة

15:40 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 15:41 GMT 23.03.2022)
© REUTERS / Stephen Lamحاكم ولاية كاليفورنيا
حاكم ولاية كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Stephen Lam
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أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم قانونا يجعل عمليات الإجهاض أقل تكلفة ضمن خطط التأمين الخاص.
ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن قانون نيوسوم الذي تم توقيعه يوم الثلاثاء يقلل رسوم عملية الإجهاض.
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وفي الوقت الذي سيجعل فيه القانون عمليات الإجهاض أرخص، إلا أنه سيزيد بشكل طفيف الأقساط الشهرية للمرضى وأرباب عملهم.
ويعد هذا هو القانون الأول من بين أكثر من 12 قانونا يخطط القادة الديمقراطيون لتمريره هذا العام استعدادا لقرار المحكمة الأمريكية العليا الذي قد يلغي القرار التاريخي المعرف باسم "رو ضد وايد".
وتدرس الغالبية المحافظة في المحكمة العليا إذا ما كانت ستلغي قرار "رو ضد وايد" الصادر في عام 1973، والذي يمنع الولايات من حظر الإجهاض.
وإذا فعلو هذا، فمن المرجح أن تحظر 26 ولاية على الأقل الإجهاض تماما أو تحد بقوة من تطبيقه، بحسب معهد غوتماشر، وهو منظمة بحثية وسياسية تدعم حقوق الإجهاض.
وسوف يجبر هذا الكثير من النساء على السفر إلى ولايات أخرى لإجراء عمليات الإجهاض، الأمر الذي سيشجع الولايات التي يحكمها الديمقراطيون مثل كاليفورنيا على اقتراح وتمرير قوانين جديدة استعدادا لهذا الأمر.
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