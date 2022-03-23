https://arabic.sputniknews.com/20220323/حرس-الحدود-الإيراني-لا-نسمح-للأشرار-والعملاء-الأجانب-بالنفوذ-إلى-البلاد-1060339211.html

حرس الحدود الإيراني: لا نسمح للأشرار والعملاء الأجانب بالنفوذ إلى البلاد

حرس الحدود الإيراني: لا نسمح للأشرار والعملاء الأجانب بالنفوذ إلى البلاد

أكدت قوات الحرس الحدود الإيراني، اليوم الأربعاء أنها "تضمن الأمن والاستقرار في الحدود ولا تسمح للأشرار والعملاء الأجانب بالنفوذ إلى البلاد". 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T10:26+0000

2022-03-23T10:26+0000

2022-03-23T10:26+0000

أخبار إيران

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وقال قائد قوات الحرس الحدود الإيراني العميد أحمد على كودرزي، خلال اجتماع مع ممثل ولي الفقيه في محافظة بوشهر، إن "قوات حرس الحدود الإيرانية تتحلى باليقظة ولا تسمح للأشرار المسلحين والعملاء بالنفوذ إلى داخل البلاد رغم كل التهديدات الموجودة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف كودرزي أن "قوات حرس الحدود تضمن الأمن في الحدود التي يبلغ طوله ثمانية الاف و 755 كيلومتر برا وبحرا وذلك اعتمادا على توجيهات قائد الثورة"، متابعا: أن "هذه القوات تقوم أيضا بالعمليات الاستطلاعية وتكافح التهريب وتعمل على الحفاظ على حقوق سكان المناطق الحدودية".وكانت قوات حرس الحدود الإيراني أكدت أمس الثلاثاء، أن "صنوف القوات المسلحة تتمتع بالجهوزية الكاملة للرد على تهديدات الأعداء، وأن الأمن مستتب تماما في جميع المناطق الحدودية للبلاد".وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، إن "قوات حرس الحدود تتمتع بالجهوزية الكاملة للرد على أي تهديد للأعداء"، لافتا إلى أن "كوادر القوات المسلحة لاسيما قوات حرس الحدود يدافعون باقتدار عن أمن البلاد وكرامتها في مواجهة الأعداء والطامعين الأجانب ولا يسمحون بأي تقويض لهذا الاقتدار والأمن"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.أكد قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري الاثنين الماضي، أن أي خطوة تمس أمن البلاد ستكون بداية النهاية لأعداء إيران.وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال حيدري مخاطبا "أعداء إيران": "أنصحكم بالكف عن معاداتكم للجمهورية الإسلامية، وعليكم أن تدركوا أنه لو صدرت عنكم أي خطوة حمقاء قد تمسّ أمن البلاد، سيشكل ذلك بداية لإنهاء وجودكم في أقرب وقت".تصريحات حيدري جاءت خلال تفقده، قوات حرس الحدود في مدينة زيركوه الحدودية بمحافظة خراسان الجنوبية، حيث أكد على قوة إيران وقدرتها على حماية أمنها.وكشف قائد القوات البرية في الجيش الايراني عن دخول أسلحة جديدة إلى الخدمة منها طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات. وقال: "سيتم في غضون الشهرين القادمين إزاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات".وعن طبيعة تلك المسيّرات، لفت حيدري إلى أنها طائرات جديدة ستكون قادرة على تنفيذ مهام خاصة في مختلف الظروف الجوية. وأشار القائد الإيراني أيضا إلى أن قوات بلاده ستدشن قريبا صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/الجيش-الإيراني-يعلن-موعد-إزاحة-الستار-عن-طائرات-مسيرة-بعيدة-المدى-وصواريخ-مضادة-للدبابات-1060270729.html

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