https://arabic.sputniknews.com/20220323/حريق-هائل-في-خط-غاز-بولاية-تكساس-الأمريكية-1060351163.html
حريق هائل في خط غاز بولاية تكساس الأمريكية
حريق هائل في خط غاز بولاية تكساس الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة شخص بجروح خطيرة بعدما اصطدمت سيارته بخط أنابيب للغاز الطبيعي في إحدى ضواحي دالاس، بولاية تكساس الأمريكية، مما... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:22+0000
2022-03-23T13:22+0000
2022-03-23T13:22+0000
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ونقلت "أسوشيتد برس" عن إدارة الإطفاء بالمدينة إن الحريق أخمدت الحريق بعد ساعات قليلة وسمحت للسكان بالعودة إلى منازلهم في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.ونشب الحريق في حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، عندما اصطدمت سيارة بخط الأنابيب، بحسب المسؤولين ، وتم إغلاق الغاز في المنطقة المحيطة بالحادث، تم نقل السائق جوا إلى المستشفى مصابا بحروق خطيرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
حريق هائل في خط غاز بولاية تكساس الأمريكية
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة شخص بجروح خطيرة بعدما اصطدمت سيارته بخط أنابيب للغاز الطبيعي في إحدى ضواحي دالاس، بولاية تكساس الأمريكية، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل وأدى إلى إخلاء منطقة قريبة.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن إدارة الإطفاء بالمدينة إن الحريق أخمدت الحريق بعد ساعات قليلة وسمحت للسكان بالعودة إلى منازلهم في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.
ونشب الحريق في حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، عندما اصطدمت سيارة بخط الأنابيب، بحسب المسؤولين ، وتم إغلاق الغاز في المنطقة المحيطة بالحادث، تم نقل السائق جوا إلى المستشفى مصابا بحروق خطيرة.