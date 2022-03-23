https://arabic.sputniknews.com/20220323/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يدعو-المجتمع-الدولي-لإنقاذ-حل-الدولتين-1060365190.html
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ حل الدولتين
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ حل الدولتين
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى العمل على خلق مسار سياسي ينقذ حل الدولتين. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T19:08+0000
2022-03-23T19:08+0000
2022-03-23T19:08+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني في مكتبه بمدينة رام الله وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الحكومة الفلسطينية إن على المجتمع الدولي خلق مسار سياسي جاد لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وكانت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، قد توقفت بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى وقيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.حث اشتية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ووقف الاقتطاعات من أموال الضرائب الفلسطينية والإفراج عن الأموال المحتجزة.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/فلسطين-تكشف-حقيقة-تسليم-تركيا-نقش-سلوان-إلى-إسرائيل-1059881323.html
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أخبار فلسطين اليوم
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ حل الدولتين
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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى العمل على خلق مسار سياسي ينقذ حل الدولتين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني في مكتبه بمدينة رام الله وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية إن على المجتمع الدولي خلق مسار سياسي جاد لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكانت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، قد توقفت بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى وقيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.
حث اشتية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ووقف الاقتطاعات من أموال الضرائب الفلسطينية والإفراج عن الأموال المحتجزة.