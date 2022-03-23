https://arabic.sputniknews.com/20220323/رئيس-الوزراء-المصري-يستقبل-ممثلي-16-شركة-ألمانية-لبحث-مجالات-الاستثمار-في-البلاد-1060336824.html
رئيس الوزراء المصري يستقبل ممثلي 16 شركة ألمانية لبحث مجالات الاستثمار في البلاد
رئيس الوزراء المصري يستقبل ممثلي 16 شركة ألمانية لبحث مجالات الاستثمار في البلاد
استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وفدا اقتصاديا ألمانيا لمناقشة مجالات الاستثمار الألماني في مصر. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T09:46+0000
2022-03-23T09:46+0000
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وبحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، التقى مدبولي مساء أمس رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية "Numov" مارتن هيرنكنيشت، والوفد التجاري والاستثماري الألماني المرافق له، الذي ضم ممثلي 16 شركة ألمانية في مختلف المجالات.ويزور الوفد الألماني القاهرة حاليا في إطار عقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين لدفع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية.وأكد رئيس الوزراء المصري أن "الاستثمارات الألمانية تعد واحدة من أكبر الاستثمارات في السوق المصرية"، مشيرا إلى أن "زيارة الوفد الألماني تعد فرصة لتعزيز آفاق التعاون مع مصر".وأكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة فرانك هارتمان، أن "مصر تعد شريكاً استراتيجياً لألمانيا"، مشيرا إلى أن مصر "أصبحت أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بالمنطقة، بفضل إقامة شراكات ناجحة وطويلة الأمد في مختلف المجالات خاصة النقل والطاقة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030".وأشار السفير إلى أن "هذا الوفد يعد أكبر وفد تجاري واستثماري ألماني يزور مصر منذ بداية جائحة كورونا، بما يعكس مدى جاذبية السوق المصرية".
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أخبار مصر الآن, مصر, الاقتصاد الألماني
رئيس الوزراء المصري يستقبل ممثلي 16 شركة ألمانية لبحث مجالات الاستثمار في البلاد
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استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وفدا اقتصاديا ألمانيا لمناقشة مجالات الاستثمار الألماني في مصر.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، التقى مدبولي مساء أمس رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية "Numov" مارتن هيرنكنيشت، والوفد التجاري والاستثماري الألماني المرافق له، الذي ضم ممثلي 16 شركة ألمانية في مختلف المجالات.
ويزور الوفد الألماني القاهرة حاليا في إطار عقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين لدفع مجالات التعاون الاقتصادي
المشترك، وبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن "الاستثمارات الألمانية تعد واحدة من أكبر الاستثمارات في السوق المصرية
"، مشيرا إلى أن "زيارة الوفد الألماني تعد فرصة لتعزيز آفاق التعاون مع مصر".
ولفت مدبولي إلى تواجد نحو 100 شركة ألمانية في مختلف القطاعات لا سيما التكنولوجيا، والنقل الذكي، والصحة، توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلاً عن مساهمتها في نقل الخبرة الفنية.
وأكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة فرانك هارتمان، أن "مصر تعد شريكاً استراتيجياً لألمانيا"، مشيرا إلى أن مصر "أصبحت أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بالمنطقة، بفضل إقامة شراكات ناجحة وطويلة الأمد في مختلف المجالات خاصة النقل والطاقة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030".
وأشار السفير إلى أن "هذا الوفد يعد أكبر وفد تجاري واستثماري ألماني يزور مصر منذ بداية جائحة كورونا، بما يعكس مدى جاذبية السوق المصرية".