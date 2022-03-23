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رباع مصري يفوز بفضية رفع أثقال بعد البطولة بــ 6 سنوات

رباع مصري يفوز بفضية رفع أثقال بعد البطولة بــ 6 سنوات

تُوج الرباع المصري محمد إيهاب بالميدالية الفضية في رفع الأثقال في بطولة جرى تنظيمها للمفارقة قبل 6 سنوات. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T15:13+0000

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وأقيمت ببطولة الألعاب الأولمبية "ريو 2016"، في ريو دي جانيرو بالبرازيل، في الفترة من 5 إلى 21 أغسطس/آب 2016، ووقتها تُوج الرباع الكازاخي نجات رحيموف يالميدالية فيما حصد الصيني لي شاوجين الميدالية الفضية، وحل إيهاب ثالثا ليتوج بالميدالية البرونزية.إلا أنه وبعد مرور 6 سنوات، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، أمس الثلاثاء، معاقبة الرباع الكازاخي المتوج بالذهبية بعد ثبوت تعاطيه المنشطات وصدر قرار بإيقافه 8 سنوات، وتجريده من الميدالية الذهبية.وبالتالي، آلت ذهبية "ريو 2016" إلى الصيني شاوجين، فيما حصل الرباع المصري على الميدالية الفضية.وقال محمد إيهاب في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية إن قرار المحكمة الذي حصل بموجبه على الميدالية الفضية كان بالنسبة له "تعويضاً معنوياً بعد أن خسر فرصة المنافسة في أولمبياد طوكيو".وأضاف: "كنت على أهبة الاستعداد للحصول على ميدالية في أولمبياد طوكيو، لكن العقوبة التي كانت في حق الاتحاد المصري لمدة سنتين قامت بعرقلة التأهل.. الميدالية الفضية جاءت بمثابة دليل على أن الجهد الحقيقي لا يضيع أبداً ولا يصح إلا الصحيح".وكشف إيهاب أن هناك ترتيبات للحصول على الميدالية الفضية في فعالية رسمية، وهو أمر شائع بين اللاعبين الدوليين، حيث تكرر مع لاعبة رفع الأثقال المصرية عبير عبد الرحمن بعد ثبوت تعاطي منافساتها للمنشطات.وكان الرباع المصري قد كتب على حسابه بموقع فيسبوك عقب حكم المحكمة "كانت محض إشاعة منذ 6 سنوات، ولقد صدقتها، هاجمني الكثيرون حينها ولكن تحولت ظنوني إلى حقيقة".ومضى قائلا: "تضيع أولمبياد طوكيو بلا سبب فيأتي الله بفضيه أولمبياد ريو بلا طلب.. أعلنت اليوم محكمة التحكيم الرياضية إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف، الذي فاز بذهبية وزن 77 كيلوجراماً في أولمبياد ريو 2016، 8 سنوات بسبب المنشطات وسيتم تجريده من ميداليته".

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