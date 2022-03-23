https://arabic.sputniknews.com/20220323/روسكوسموس-تعلن-عزمها-إبرام-عقودها-الدولية-بالروبل-الروسي-1060362899.html
"روسكوسموس" تعلن عزمها إبرام عقودها الدولية بالروبل الروسي
"روسكوسموس" تعلن عزمها إبرام عقودها الدولية بالروبل الروسي
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، أن الوكالة ستبرم عقوها الدولية، بعد اليوم، بالروبل الروسي. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T17:58+0000
2022-03-23T17:58+0000
2022-03-23T18:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
العالم
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موسكو - سبوتنيك. أكد المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، ديميتري روغوزين، أن "روسكوسموس" ستبرم من الآن فصاعدا عقودا دولية بالروبل.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.انخفض بشكل مفاجئ سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 95 روبل للمرة الأولى منذ 3 مارس/آذار، بحسب بيانات التداول.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوتين-تجميد-الأصول-الروسية-أفقد-العالم-الثقة-بعملات-الغرب-والتزاماته-1060350158.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, اقتصاد, العالم
"روسكوسموس" تعلن عزمها إبرام عقودها الدولية بالروبل الروسي
17:58 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 18:24 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، أن الوكالة ستبرم عقوها الدولية، بعد اليوم، بالروبل الروسي.
موسكو - سبوتنيك. أكد المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، ديميتري روغوزين، أن "روسكوسموس" ستبرم من الآن فصاعدا عقودا دولية بالروبل.
وقال روغوزين على القناة الروسية الأولى: "الآن سنبرم أيضا جميع عقودنا الخارجية بالروبل".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل
الروسي.
وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".
وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
وتابع بوتين: "اتخذ عدد من الدول في الأسابيع الأخيرة قرارات غير شرعية لتجميد أصول روسية وبهذا شطب الغرب بشكل جماعي كل الثقة في عملاته، لقد أعلنت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عجز حقيقي في التزاماتهما تجاه روسيا".
انخفض بشكل مفاجئ سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 95 روبل للمرة الأولى منذ 3 مارس/آذار، بحسب بيانات التداول.