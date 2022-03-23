https://arabic.sputniknews.com/20220323/روسية-تكشف-عن-عادة-غريبة-لدى-المواطنين-في-المجر-1060331264.html
روسية تكشف عن عادة غريبة لدى المواطنين في المجر
روسية تكشف عن عادة غريبة لدى المواطنين في المجر
انتقلت مواطنة روسية إلى دولة المجر ضمن إطار برنامج للمنح الدراسية الجامعية، حيث كانت تحلم بالدراسة في الخارج منذ الصغر. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T07:21+0000
2022-03-23T07:21+0000
2022-03-23T07:21+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103985/79/1039857906_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_89125303e52d319e8e387d5878a839e3.jpg
وقالت دارينا خلال مقابلة خاصة مع موقع " لينتا رو"، إنها قدمت إلى المجر عام 2018 وتحديدا إلى مدينة بيكس وبعدها انتقلت إلى العاصمة المجرية بودابست.وأكدت دارينا أن خلال سنوات العيش تعرفت على عادات السكان في المدينة، حيث اعتادت على المواطنين المجريين وكشفت عن مفاجآت لم تكن تعلمها قائلة: "ما لا يمكنني التعود عليه هو عادة المجريين أن ينفثوا أنوفهم وبصوت عال جدا وفي كل مكان، في النقل العام والمطاعم وغيرها". وأضافت دارين قائلة: "لقد مرت ثلاث سنوات وما زلت لا أستطيع قبولها ومع ذلك، يبدو لي أن هذه مشكلة بالنسبة لأوروبا بأكملها ومع ذلك، فإن هذه الميزة الغريبة للهنغاريين لم تفسد الانطباع العام للمدينة".و لا تزال دارينا تعتبر المجر وطنها الثاني، وبودابست واحدة من مدنها المفضلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103985/79/1039857906_104:0:1817:1285_1920x0_80_0_0_f404a695efb77a21035efe2e7e498584.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
روسية تكشف عن عادة غريبة لدى المواطنين في المجر
تابعنا عبر
انتقلت مواطنة روسية إلى دولة المجر ضمن إطار برنامج للمنح الدراسية الجامعية، حيث كانت تحلم بالدراسة في الخارج منذ الصغر.
وقالت دارينا خلال مقابلة خاصة مع موقع " لينتا رو"
، إنها قدمت إلى المجر عام 2018 وتحديدا إلى مدينة بيكس وبعدها انتقلت إلى العاصمة المجرية بودابست.
وأكدت دارينا أن خلال سنوات العيش تعرفت على عادات السكان في المدينة، حيث اعتادت على المواطنين المجريين وكشفت عن مفاجآت لم تكن تعلمها قائلة: "ما لا يمكنني التعود عليه هو عادة المجريين أن ينفثوا أنوفهم وبصوت عال جدا وفي كل مكان، في النقل العام والمطاعم وغيرها".
وأضافت دارين قائلة: "لقد مرت ثلاث سنوات وما زلت لا أستطيع قبولها ومع ذلك، يبدو لي أن هذه مشكلة بالنسبة لأوروبا بأكملها ومع ذلك، فإن هذه الميزة الغريبة للهنغاريين لم تفسد الانطباع العام للمدينة".
و لا تزال دارينا تعتبر المجر وطنها الثاني، وبودابست واحدة من مدنها المفضلة.