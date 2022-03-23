https://arabic.sputniknews.com/20220323/زاخاروفا-أوكرانيا-تخلق-داعش-الإلكتروني-وتشجع-الإرهاب-على-الإنترنت-1060341629.html
زاخاروفا: أوكرانيا تخلق "داعش الإلكتروني" وتشجع الإرهاب على الإنترنت
زاخاروفا: أوكرانيا تخلق "داعش الإلكتروني" وتشجع الإرهاب على الإنترنت
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أوكرانيا تنشئ "داعشًا عبر الإنترنت" وتشجع الإرهاب على الإنترنت. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T11:08+0000
2022-03-23T11:08+0000
2022-03-23T11:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "ستكون صفوف التشكيل الرقمي الجديد سعيدة برؤية أكثر المتسللين والمجرمين الرقميين وغيرهم من الرعاع الإلكترونيين سيئي السمعة من جميع أنحاء العالم".وأشارت زاخاروفا إلى أن كييف لا تتردد في تحديد الأهداف ومهاجمة البنية التحتية الرقمية الروسية "ذات الأهمية الاجتماعية"، كالمستشفيات ومحطات الطاقة النووية.وأشارت إلى أن "اختراق حسابات الشركات الروسية الكبيرة مرحب به من الجانب الأوكراني. ببساطة تبارك كييف علنًا اعتبارها مرتعا لإرهاب الإنترنت".وشددت على أنه نتيجة لذلك نشأت مخاطر جسيمة على عمليات الشركة، حيث تم تهديد عمل مصافي النفط المحلية على خلفية ارتفاع أسعار البنزين ووقود الديزل في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/زاخاروفا-تؤكد-خطط-لعقد-لقاء-بين-لافروف-ونظيره-الأوكراني-في-أنطاليا-1059651443.html
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روسيا
زاخاروفا: أوكرانيا تخلق "داعش الإلكتروني" وتشجع الإرهاب على الإنترنت
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أوكرانيا تنشئ "داعشًا عبر الإنترنت" وتشجع الإرهاب على الإنترنت.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "ستكون صفوف التشكيل الرقمي الجديد سعيدة برؤية أكثر المتسللين والمجرمين الرقميين وغيرهم من الرعاع الإلكترونيين سيئي السمعة من جميع أنحاء العالم".
وأشارت زاخاروفا إلى أن كييف لا تتردد في تحديد الأهداف ومهاجمة البنية التحتية الرقمية الروسية "ذات الأهمية الاجتماعية"، كالمستشفيات ومحطات الطاقة النووية.
وأشارت إلى أن "اختراق حسابات الشركات الروسية الكبيرة مرحب به من الجانب الأوكراني. ببساطة تبارك كييف علنًا اعتبارها مرتعا لإرهاب الإنترنت".
وشددت على أنه نتيجة لذلك نشأت مخاطر جسيمة على عمليات الشركة، حيث تم تهديد عمل مصافي النفط المحلية على خلفية ارتفاع أسعار البنزين ووقود الديزل في أوروبا.