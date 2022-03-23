سلسلة من الأعاصير تجتاح الولايات المتحدة
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن سلطات نيو أورلينز في لويزيانا، أن إعصارا قويا ضرب أمس الثلاثاء المدينة، ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمباني وتعطل التيار الكهربائي.
© AP Photo / Rogelio V. Solisأسقطت الرياح القوية شجرة على منزل، مما تسبب في انهيار جزء من السقف والجدار الخارجي، في إدواردز بولاية ميسيسيبي.يعكس الضرر مواقف مماثلة في جميع أنحاء ولاية ميسيسيبي حيث تسابق الطقس القاسي بما في ذلك الأعاصير في جميع أنحاء الولاية. 22 مارس 2022
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© AP Photo / Rogelio V. Solis
أسقطت الرياح القوية شجرة على منزل، مما تسبب في انهيار جزء من السقف والجدار الخارجي، في إدواردز بولاية ميسيسيبي.يعكس الضرر مواقف مماثلة في جميع أنحاء ولاية ميسيسيبي حيث تسابق الطقس القاسي بما في ذلك الأعاصير في جميع أنحاء الولاية. 22 مارس 2022
© REUTERS / Adrees Latifرجل يتحدث على الهاتف المحمول على الشرفة الخلفية لمنزله المدمر في أعقاب إعصار في راوند روك، تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
رجل يتحدث على الهاتف المحمول على الشرفة الخلفية لمنزله المدمر في أعقاب إعصار في راوند روك، تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
© REUTERS / Kathleen Flynnأشخاص يدخلون منزل مدمر في حي أرابي عقب إعصار قوي ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
أشخاص يدخلون منزل مدمر في حي أرابي عقب إعصار قوي ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
© REUTERS / Kathleen Flynnمواطنون يتفقدون حجم الدمار في حي أرابي، الذي تركه إعصار قوي ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
مواطنون يتفقدون حجم الدمار في حي أرابي، الذي تركه إعصار قوي ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
© AP Photo / Rogelio V. Solisأسقطت الرياح القوية شجرة على منزل، مما تسبب في انهيار جزء من السقف والجدار الخارجي، في إدواردز بولاية ميسيسيبي، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 مارس 2022
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© AP Photo / Rogelio V. Solis
أسقطت الرياح القوية شجرة على منزل، مما تسبب في انهيار جزء من السقف والجدار الخارجي، في إدواردز بولاية ميسيسيبي، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 مارس 2022
© REUTERS / Adrees Latifامرأة تسير عبر منزل مدمر، الذي تركه إعصار قوي ضرب راوند روك، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
امرأة تسير عبر منزل مدمر، الذي تركه إعصار قوي ضرب راوند روك، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
© AP Photo / Rogelio V. Solisالرياح القوية تقتلع شجرة من جذورها، في أحد أحياء إدواردز بولاية ميسيسيبي، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 مارس 2022
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© AP Photo / Rogelio V. Solis
الرياح القوية تقتلع شجرة من جذورها، في أحد أحياء إدواردز بولاية ميسيسيبي، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 مارس 2022
© REUTERS / Kathleen Flynnأسخاص يسيرون من أمام مبنى في حي أرابي دمره إعصار ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
أسخاص يسيرون من أمام مبنى في حي أرابي دمره إعصار ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
© REUTERS / Tamir Kalifaنفين موغفورد، الذي كان بصدد صفقة لبيع منزله، يتفقد دمار منزله الذي دمر خلال إعصار قوي ضرب راوند روك، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
نفين موغفورد، الذي كان بصدد صفقة لبيع منزله، يتفقد دمار منزله الذي دمر خلال إعصار قوي ضرب راوند روك، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
© REUTERS / Kathleen Flynnأشخاص يسيرون عبر ركام المنازل في حي أرابي التي دُمرت خلال إعصار قوي ضرب نيوأورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
أشخاص يسيرون عبر ركام المنازل في حي أرابي التي دُمرت خلال إعصار قوي ضرب نيوأورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
وبحسب المعطيات الأولية، لم يصب أحد أو يُقتل، لكن السلطات المحلية لا تستبعد أن يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض، وأن البحث عن الضحايا المحتملين جار حاليا.
يذكر أن في 21 مارس/ آذار، تعرضت ولاية تكساس لإعصار ألحق أضرار جسيمة بعدد من المباني. وبعد الإعصار، هطلت أمطار غزيرة جدا ما أدى إلى تفاقم الوضع، واستغرقت فرق الإنقاذ وقتاً طويلاً للوصول إلى الأحياء المنكوبة ومساعدتها.
وتحذر السلطات المحلية من استمرار خطر الإعصار. وليس فقط في تكساس، ولكن أيضًا في أوكلاهوما، حيث بقي عشرات الآلاف دون كهرباء، وهناك إصابات بين أهالي المنطقة.
ويتضح أن ما يقرب 10 ملايين شخص (عدد سكان المنطقتين) يعيشون في منطقة يحتمل أن تكون خطرة، والتي يمكن أن تضربها الأعاصير مرة أخرى في المستقبل القريب.
ومن ثم تعرضت تكساس لإعصار آخر شديد في اليوم التالي، 22 مارس، ترون بعضا من مشاهده المخيفة في الفيديو.
وبحسب معطيات أمس الثلاثاء، تعرضت 16 مقاطعة أمريكية لأعاصير قوية.