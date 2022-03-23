عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220323/سلسلة-من-الأعاصير-تجتاح-الولايات-المتحدة-1060335099.html
سلسلة من الأعاصير تجتاح الولايات المتحدة
سلسلة من الأعاصير تجتاح الولايات المتحدة
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن سلطات نيو أورلينز في لويزيانا، أن إعصارا قويا ضرب أمس الثلاثاء المدينة، ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمباني وتعطل التيار... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T10:38+0000
2022-03-23T10:38+0000
صور
وسائط متعددة
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060335104_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4dcaf692f7032bf2a0e2838450dd1dd2.jpg
وبحسب المعطيات الأولية، لم يصب أحد أو يُقتل، لكن السلطات المحلية لا تستبعد أن يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض، وأن البحث عن الضحايا المحتملين جار حاليا.يذكر أن في 21 مارس/ آذار، تعرضت ولاية تكساس لإعصار ألحق أضرار جسيمة بعدد من المباني. وبعد الإعصار، هطلت أمطار غزيرة جدا ما أدى إلى تفاقم الوضع، واستغرقت فرق الإنقاذ وقتاً طويلاً للوصول إلى الأحياء المنكوبة ومساعدتها.وتحذر السلطات المحلية من استمرار خطر الإعصار. وليس فقط في تكساس، ولكن أيضًا في أوكلاهوما، حيث بقي عشرات الآلاف دون كهرباء، وهناك إصابات بين أهالي المنطقة.ويتضح أن ما يقرب 10 ملايين شخص (عدد سكان المنطقتين) يعيشون في منطقة يحتمل أن تكون خطرة، والتي يمكن أن تضربها الأعاصير مرة أخرى في المستقبل القريب.ومن ثم تعرضت تكساس لإعصار آخر شديد في اليوم التالي، 22 مارس، ترون بعضا من مشاهده المخيفة في الفيديو.وبحسب معطيات أمس الثلاثاء، تعرضت 16 مقاطعة أمريكية لأعاصير قوية.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060335104_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e6058856feee7d25148151ba71844e77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, الولايات المتحدة الأمريكية

سلسلة من الأعاصير تجتاح الولايات المتحدة

10:38 GMT 23.03.2022
تابعنا عبرGoogle news
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن سلطات نيو أورلينز في لويزيانا، أن إعصارا قويا ضرب أمس الثلاثاء المدينة، ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمباني وتعطل التيار الكهربائي.
© AP Photo / Rogelio V. Solisأسقطت الرياح القوية شجرة على منزل، مما تسبب في انهيار جزء من السقف والجدار الخارجي، في إدواردز بولاية ميسيسيبي.يعكس الضرر مواقف مماثلة في جميع أنحاء ولاية ميسيسيبي حيث تسابق الطقس القاسي بما في ذلك الأعاصير في جميع أنحاء الولاية. 22 مارس 2022
أسقطت الرياح القوية شجرة على منزل، مما تسبب في انهيار جزء من السقف والجدار الخارجي، في إدواردز بولاية ميسيسيبي.يعكس الضرر مواقف مماثلة في جميع أنحاء ولاية ميسيسيبي حيث تسابق الطقس القاسي بما في ذلك الأعاصير في جميع أنحاء الولاية. 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Rogelio V. Solis
أسقطت الرياح القوية شجرة على منزل، مما تسبب في انهيار جزء من السقف والجدار الخارجي، في إدواردز بولاية ميسيسيبي.يعكس الضرر مواقف مماثلة في جميع أنحاء ولاية ميسيسيبي حيث تسابق الطقس القاسي بما في ذلك الأعاصير في جميع أنحاء الولاية. 22 مارس 2022
© REUTERS / Adrees Latifرجل يتحدث على الهاتف المحمول على الشرفة الخلفية لمنزله المدمر في أعقاب إعصار في راوند روك، تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
رجل يتحدث على الهاتف المحمول على الشرفة الخلفية لمنزله المدمر في أعقاب إعصار في راوند روك، تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
2/10
© REUTERS / Adrees Latif
رجل يتحدث على الهاتف المحمول على الشرفة الخلفية لمنزله المدمر في أعقاب إعصار في راوند روك، تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
© REUTERS / Kathleen Flynnأشخاص يدخلون منزل مدمر في حي أرابي عقب إعصار قوي ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
أشخاص يدخلون منزل مدمر في حي أرابي عقب إعصار قوي ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS / Kathleen Flynn
أشخاص يدخلون منزل مدمر في حي أرابي عقب إعصار قوي ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
© REUTERS / Kathleen Flynnمواطنون يتفقدون حجم الدمار في حي أرابي، الذي تركه إعصار قوي ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
مواطنون يتفقدون حجم الدمار في حي أرابي، الذي تركه إعصار قوي ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
4/10
© REUTERS / Kathleen Flynn
مواطنون يتفقدون حجم الدمار في حي أرابي، الذي تركه إعصار قوي ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
© AP Photo / Rogelio V. Solisأسقطت الرياح القوية شجرة على منزل، مما تسبب في انهيار جزء من السقف والجدار الخارجي، في إدواردز بولاية ميسيسيبي، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 مارس 2022
أسقطت الرياح القوية شجرة على منزل، مما تسبب في انهيار جزء من السقف والجدار الخارجي، في إدواردز بولاية ميسيسيبي، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Rogelio V. Solis
أسقطت الرياح القوية شجرة على منزل، مما تسبب في انهيار جزء من السقف والجدار الخارجي، في إدواردز بولاية ميسيسيبي، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 مارس 2022
© REUTERS / Adrees Latifامرأة تسير عبر منزل مدمر، الذي تركه إعصار قوي ضرب راوند روك، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
امرأة تسير عبر منزل مدمر، الذي تركه إعصار قوي ضرب راوند روك، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
6/10
© REUTERS / Adrees Latif
امرأة تسير عبر منزل مدمر، الذي تركه إعصار قوي ضرب راوند روك، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
© AP Photo / Rogelio V. Solisالرياح القوية تقتلع شجرة من جذورها، في أحد أحياء إدواردز بولاية ميسيسيبي، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 مارس 2022
الرياح القوية تقتلع شجرة من جذورها، في أحد أحياء إدواردز بولاية ميسيسيبي، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Rogelio V. Solis
الرياح القوية تقتلع شجرة من جذورها، في أحد أحياء إدواردز بولاية ميسيسيبي، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 مارس 2022
© REUTERS / Kathleen Flynnأسخاص يسيرون من أمام مبنى في حي أرابي دمره إعصار ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
أسخاص يسيرون من أمام مبنى في حي أرابي دمره إعصار ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
8/10
© REUTERS / Kathleen Flynn
أسخاص يسيرون من أمام مبنى في حي أرابي دمره إعصار ضرب نيو أورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
© REUTERS / Tamir Kalifaنفين موغفورد، الذي كان بصدد صفقة لبيع منزله، يتفقد دمار منزله الذي دمر خلال إعصار قوي ضرب راوند روك، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
نفين موغفورد، الذي كان بصدد صفقة لبيع منزله، يتفقد دمار منزله الذي دمر خلال إعصار قوي ضرب راوند روك، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
9/10
© REUTERS / Tamir Kalifa
نفين موغفورد، الذي كان بصدد صفقة لبيع منزله، يتفقد دمار منزله الذي دمر خلال إعصار قوي ضرب راوند روك، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
© REUTERS / Kathleen Flynnأشخاص يسيرون عبر ركام المنازل في حي أرابي التي دُمرت خلال إعصار قوي ضرب نيوأورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
أشخاص يسيرون عبر ركام المنازل في حي أرابي التي دُمرت خلال إعصار قوي ضرب نيوأورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
10/10
© REUTERS / Kathleen Flynn
أشخاص يسيرون عبر ركام المنازل في حي أرابي التي دُمرت خلال إعصار قوي ضرب نيوأورلينز، ولاية لوزيانا، الولايات المتحدة، 22 مارس 2022.
وبحسب المعطيات الأولية، لم يصب أحد أو يُقتل، لكن السلطات المحلية لا تستبعد أن يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض، وأن البحث عن الضحايا المحتملين جار حاليا.
يذكر أن في 21 مارس/ آذار، تعرضت ولاية تكساس لإعصار ألحق أضرار جسيمة بعدد من المباني. وبعد الإعصار، هطلت أمطار غزيرة جدا ما أدى إلى تفاقم الوضع، واستغرقت فرق الإنقاذ وقتاً طويلاً للوصول إلى الأحياء المنكوبة ومساعدتها.
وتحذر السلطات المحلية من استمرار خطر الإعصار. وليس فقط في تكساس، ولكن أيضًا في أوكلاهوما، حيث بقي عشرات الآلاف دون كهرباء، وهناك إصابات بين أهالي المنطقة.
ويتضح أن ما يقرب 10 ملايين شخص (عدد سكان المنطقتين) يعيشون في منطقة يحتمل أن تكون خطرة، والتي يمكن أن تضربها الأعاصير مرة أخرى في المستقبل القريب.
ومن ثم تعرضت تكساس لإعصار آخر شديد في اليوم التالي، 22 مارس، ترون بعضا من مشاهده المخيفة في الفيديو.
وبحسب معطيات أمس الثلاثاء، تعرضت 16 مقاطعة أمريكية لأعاصير قوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала