https://arabic.sputniknews.com/20220323/سلسلة-من-الأعاصير-تجتاح-الولايات-المتحدة-1060335099.html

سلسلة من الأعاصير تجتاح الولايات المتحدة

سلسلة من الأعاصير تجتاح الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن سلطات نيو أورلينز في لويزيانا، أن إعصارا قويا ضرب أمس الثلاثاء المدينة، ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمباني وتعطل التيار... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T10:38+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب المعطيات الأولية، لم يصب أحد أو يُقتل، لكن السلطات المحلية لا تستبعد أن يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض، وأن البحث عن الضحايا المحتملين جار حاليا.يذكر أن في 21 مارس/ آذار، تعرضت ولاية تكساس لإعصار ألحق أضرار جسيمة بعدد من المباني. وبعد الإعصار، هطلت أمطار غزيرة جدا ما أدى إلى تفاقم الوضع، واستغرقت فرق الإنقاذ وقتاً طويلاً للوصول إلى الأحياء المنكوبة ومساعدتها.وتحذر السلطات المحلية من استمرار خطر الإعصار. وليس فقط في تكساس، ولكن أيضًا في أوكلاهوما، حيث بقي عشرات الآلاف دون كهرباء، وهناك إصابات بين أهالي المنطقة.ويتضح أن ما يقرب 10 ملايين شخص (عدد سكان المنطقتين) يعيشون في منطقة يحتمل أن تكون خطرة، والتي يمكن أن تضربها الأعاصير مرة أخرى في المستقبل القريب.ومن ثم تعرضت تكساس لإعصار آخر شديد في اليوم التالي، 22 مارس، ترون بعضا من مشاهده المخيفة في الفيديو.وبحسب معطيات أمس الثلاثاء، تعرضت 16 مقاطعة أمريكية لأعاصير قوية.

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