https://arabic.sputniknews.com/20220323/سميرة-أحمد-تكشف-كواليس-أول-لقاء-لها-مع-أنور-وجدي-فيديو-1060337845.html
سميرة أحمد تكشف كواليس أول لقاء لها مع أنور وجدي... فيديو
سميرة أحمد تكشف كواليس أول لقاء لها مع أنور وجدي... فيديو
كشفت الفنانة المصرية الكبيرة، سميرة أحمد، كواليس أول لقاء لها مع الفنان الراحل أنور وجدي. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T10:00+0000
2022-03-23T10:00+0000
2022-03-23T10:00+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وتحدثت سميرة أحمد، خلال ظهورها عبر فضائية "دي إم سي" المصرية، عن عملها مع أنور وجدي، والعديد من كبار الفنانين، أبرزهم فريد شوقي وفؤاد المهندس وسعاد حسنى، بالإضافة إلى كواليس الفيلم الديني "الشيماء".وقالت سميرة أحمد: "إن أنور وجدي اخترنى بين عدد من البنات في (حبيب الروح)، عشان أقول جملة واحدة (تشربي شامبانيا يا ليلى هانم)، رحت أقبض وطلبت منه جنيه ونص عشان اتكلمت بعدما كان أجري جنيها واحدا لكنه رفض، وقال لي: "أنتِ هتبقي نجمة على فكرة.. وعملت بعد كدة معه فيلم ريا وسكينة وبعده فيلم بطولة أمامه".وتابعت: "عندما قابلت الأستاذ حسن الإمام رحت بفستان أختي الكبيرة نوال، نادى للمساعدة قال لها: "قصي لها الفستان وأنا كنت سالفاه، قلت له: حرام عليك، قال لي: هو الدور كدا.. وكان أجري جنيها واحدا".وأضافت سميرة أحمد: "تبرعت لبلدي بملابس شخصياتي، وأنا بحب بلدي جدا، كل حاجة بشتغل بيها متبرعة بيها لأهلي وبلدي".وأشارت الفنانة المصرية، خلال حديثها إلى أن الفنان الراحل عبد الوارث عسر علمها الإلقاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
سميرة أحمد تكشف كواليس أول لقاء لها مع أنور وجدي... فيديو
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كشفت الفنانة المصرية الكبيرة، سميرة أحمد، كواليس أول لقاء لها مع الفنان الراحل أنور وجدي.
وتحدثت سميرة أحمد، خلال ظهورها عبر فضائية "دي إم سي" المصرية، عن عملها مع أنور وجدي، والعديد من كبار الفنانين، أبرزهم فريد شوقي وفؤاد المهندس وسعاد حسنى، بالإضافة إلى كواليس الفيلم الديني "الشيماء".
وقالت سميرة أحمد: "إن أنور وجدي اخترنى بين عدد من البنات في (حبيب الروح)، عشان أقول جملة واحدة (تشربي شامبانيا يا ليلى هانم)، رحت أقبض وطلبت منه جنيه ونص عشان اتكلمت بعدما كان أجري جنيها واحدا لكنه رفض، وقال لي: "أنتِ هتبقي نجمة على فكرة.. وعملت بعد كدة معه فيلم ريا وسكينة وبعده فيلم بطولة أمامه".
وتابعت: "عندما قابلت الأستاذ حسن الإمام رحت بفستان أختي الكبيرة نوال، نادى للمساعدة قال لها: "قصي لها الفستان وأنا كنت سالفاه، قلت له: حرام عليك، قال لي: هو الدور كدا.. وكان أجري جنيها واحدا".
وأضافت سميرة أحمد: "تبرعت لبلدي بملابس شخصياتي، وأنا بحب بلدي جدا، كل حاجة بشتغل بيها متبرعة بيها لأهلي وبلدي".
وأشارت الفنانة المصرية، خلال حديثها إلى أن الفنان الراحل عبد الوارث عسر علمها الإلقاء.