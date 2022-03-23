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https://arabic.sputniknews.com/20220323/سوريا-وإيران-تناقشان-التبدلات-العالمية-الهائلة-التي-كرستها-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1060345769.html
سوريا وإيران تناقشان "التبدلات العالمية الهائلة" التي كرستها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
سوريا وإيران تناقشان "التبدلات العالمية الهائلة" التي كرستها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن دمشق وطهران تبادلتا وجهات النظر حول "التبدلات العالمية الهائلة" التي طرأت على العالم عقب العملية العسكرية الروسية في... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:12+0000
2022-03-23T12:12+0000
العالم العربي
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وقال المقداد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إبان وصوله إلى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم: "كما جرت العادة طيلة السنوات الماضية، الزيارة فرصة للتشاور في الأمور التي تهم بلدينا والتطورات في المنطقة".وأضاف المقداد: "سنناقش ما جرى من تطورات هائلة في عالم اليوم بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما سنناقش ما هو وراء ذلك وسنناقش أيضا مواقفنا المشتركة تجاه هذه التطورات".وتابع وزير الخارجية السوري: "مباحثاتنا ستكون مثمرة ومنتجة لما فيه مصلحة بلدينا ومصلحة المنطقة لأننا في البلدين حريصون على وجود أفضل العلاقات وتوفير أفضل الأجواء للعلاقات بين دول المنطقة بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول العربية".وأوضح وزير الخارجية السوري: "كما يقولون في الغرب، سارت تحت الجسور الكثير من المياه، لذلك يجب أن نعود لنطلع من الوزير عبد اللهيان على التطورات الأخيرة ولكي نؤكد مرة أخرى وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعاملها الذكي والمبدع مع الملف النووي".من جهته، قال وزير الخارجية الأيراني: "نحن في خندق واحد، إيران تدعم سوريا قيادة وحكومة وشعباً والعلاقات الاستراتيجية بين بلدينا تمر بأفضل الظروف وستتم مناقشة ما يخدم مصلحة البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية مشيرا إلى أن الشأن الاقتصادي يعد في مقدمة الأولويات".ووصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الدولة حول التطورات الأقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد وعدد من كبار موظفي وزارة الخارجية والسفير الإيراني في دمشق الدكتور مهدي سبحاني.
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سوريا وإيران تناقشان "التبدلات العالمية الهائلة" التي كرستها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

12:12 GMT 23.03.2022
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قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن دمشق وطهران تبادلتا وجهات النظر حول "التبدلات العالمية الهائلة" التي طرأت على العالم عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال المقداد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إبان وصوله إلى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم: "كما جرت العادة طيلة السنوات الماضية، الزيارة فرصة للتشاور في الأمور التي تهم بلدينا والتطورات في المنطقة".
وأضاف المقداد: "سنناقش ما جرى من تطورات هائلة في عالم اليوم بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما سنناقش ما هو وراء ذلك وسنناقش أيضا مواقفنا المشتركة تجاه هذه التطورات".
وتابع وزير الخارجية السوري: "مباحثاتنا ستكون مثمرة ومنتجة لما فيه مصلحة بلدينا ومصلحة المنطقة لأننا في البلدين حريصون على وجود أفضل العلاقات وتوفير أفضل الأجواء للعلاقات بين دول المنطقة بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول العربية".
وأوضح وزير الخارجية السوري: "كما يقولون في الغرب، سارت تحت الجسور الكثير من المياه، لذلك يجب أن نعود لنطلع من الوزير عبد اللهيان على التطورات الأخيرة ولكي نؤكد مرة أخرى وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعاملها الذكي والمبدع مع الملف النووي".
من جهته، قال وزير الخارجية الأيراني: "نحن في خندق واحد، إيران تدعم سوريا قيادة وحكومة وشعباً والعلاقات الاستراتيجية بين بلدينا تمر بأفضل الظروف وستتم مناقشة ما يخدم مصلحة البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية مشيرا إلى أن الشأن الاقتصادي يعد في مقدمة الأولويات".
ووصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الدولة حول التطورات الأقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.
وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد وعدد من كبار موظفي وزارة الخارجية والسفير الإيراني في دمشق الدكتور مهدي سبحاني.
© Sputnik . Mohammad Damourلقاء بين وزير الخارجية السوري ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق، سوريا 23 مارس 2022
لقاء بين وزير الخارجية السوري ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق، سوريا 23 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Mohammad Damour
لقاء بين وزير الخارجية السوري ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق، سوريا 23 مارس 2022
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