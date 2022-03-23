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https://arabic.sputniknews.com/20220323/طالبان-تقرر-إغلاق-مدارس-الفتيات-الثانوية-في-أفغانستان-1060333589.html
"طالبان" تقرر إغلاق مدارس الفتيات الثانوية في أفغانستان
"طالبان" تقرر إغلاق مدارس الفتيات الثانوية في أفغانستان
قررت "طالبان" الأفغانية، اليوم الأربعاء، إغلاق مدارس الفتيات الثانوية بعد ساعات من إعادة فتحها. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T08:34+0000
2022-03-23T08:34+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
العالم
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كابول – سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم في حكومة طالبان: "إبلاغ جميع المدارس الثانوية فوق الصف السادس بأن دروس هذه المدارس متوقفة حتى إشعار آخر، إلى حين وضع خطة شاملة تتماشى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد والثقافة الأفغانية".وأعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، عبر "تويتر" عن أسفها لإعلان "طالبان" اليوم إغلاق مدارس الفتيات فوق الصف السادس إلى أجل غير مسمى.وكانت الدراسة علقت في الجامعات والمدارس الأفغانية، نهاية أغسطس/ آب 2021، بعد استيلاء طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية على خلفية النشاط الإرهابي)، على السلطة في البلاد.وفيما أُعيد فتح المدارس، في 19 سبتمبر/ أيلول2021، إلا أن طالبان استبعدت الفتيات من قرار العودة للدراسة، بدءا من المرحلة الثانوية.وفي وقت لاحق أوضحت الحركة أنه "لن يتم قبول الفتيات في العملية التعليمية، إلا بعد الانتهاء من العمل التحضيري لتقسيم الفصول والمباني، وتوزيع المعلمين في المدارس والجامعات".لكن هذا الموعد تأخر أشهرا، لتفتح المدارس أبوابها اليوم فقط لساعات، قبل أن تتراجع طالبان على ما يبدو عن وعدها.وتثير هذه الأوامر المخاوف باحتمالية أن تعيد طالبان إقامة نظام متشدد مثلما كان قبل الغزو الأميركي في 2001.وسيطرت طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية]، على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، في ظل انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد والانهيار العسكري للحكومة السابقة، كما شكلت حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة الاعتراف بوفاء هذه الحكومة بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.ويعد احترام حقوق المرأة من أهم شروط المجتمع الدولي للاعتراف بحكومة طالبان .
https://arabic.sputniknews.com/20220317/مسؤول-طالبان-تفتح-المدارس-الثانوية-أمام-الفتيات-الأسبوع-القادم-1060036553.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم

"طالبان" تقرر إغلاق مدارس الفتيات الثانوية في أفغانستان

08:34 GMT 23.03.2022
© REUTERS / Zohra Bensemraفتيات يحضرن حصة دراسية في كابول، أفغانستان، 25 أكتوبر 2021.
فتيات يحضرن حصة دراسية في كابول، أفغانستان، 25 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
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قررت "طالبان" الأفغانية، اليوم الأربعاء، إغلاق مدارس الفتيات الثانوية بعد ساعات من إعادة فتحها.
كابول – سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم في حكومة طالبان: "إبلاغ جميع المدارس الثانوية فوق الصف السادس بأن دروس هذه المدارس متوقفة حتى إشعار آخر، إلى حين وضع خطة شاملة تتماشى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد والثقافة الأفغانية".

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، عبر "تويتر" عن أسفها لإعلان "طالبان" اليوم إغلاق مدارس الفتيات فوق الصف السادس إلى أجل غير مسمى.
مدير التربية البدنية والرياضة بحركة طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
مسؤول: طالبان تفتح المدارس الثانوية أمام الفتيات الأسبوع القادم
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وكانت الدراسة علقت في الجامعات والمدارس الأفغانية، نهاية أغسطس/ آب 2021، بعد استيلاء طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية على خلفية النشاط الإرهابي)، على السلطة في البلاد.

وفيما أُعيد فتح المدارس، في 19 سبتمبر/ أيلول2021، إلا أن طالبان استبعدت الفتيات من قرار العودة للدراسة، بدءا من المرحلة الثانوية.

وفي وقت لاحق أوضحت الحركة أنه "لن يتم قبول الفتيات في العملية التعليمية، إلا بعد الانتهاء من العمل التحضيري لتقسيم الفصول والمباني، وتوزيع المعلمين في المدارس والجامعات".

لكن هذا الموعد تأخر أشهرا، لتفتح المدارس أبوابها اليوم فقط لساعات، قبل أن تتراجع طالبان على ما يبدو عن وعدها.

وتثير هذه الأوامر المخاوف باحتمالية أن تعيد طالبان إقامة نظام متشدد مثلما كان قبل الغزو الأميركي في 2001.

وسيطرت طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية]، على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، في ظل انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد والانهيار العسكري للحكومة السابقة، كما شكلت حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد.

ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة الاعتراف بوفاء هذه الحكومة بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

ويعد احترام حقوق المرأة من أهم شروط المجتمع الدولي للاعتراف بحكومة طالبان .
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