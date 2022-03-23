https://arabic.sputniknews.com/20220323/طبيب-أوكرانيا-لا-تعتبر-سكان-ماريوبول-من-مواطنيها-1060330069.html
طبيب: أوكرانيا لا تعتبر سكان ماريوبول من مواطنيها
طبيب: أوكرانيا لا تعتبر سكان ماريوبول من مواطنيها
كشف عميد الأطباء في مدينة ماريوبول، ألكسندر مارونتشنكو، أن أوكرانيا لا تعتبر سكان ماريوبول من شعبها، لذلك يختبئ القوميون والنازيون وراءهم كدروع بشرية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T06:19+0000
2022-03-23T06:19+0000
2022-03-23T06:19+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقال الطبيب مارونتشنكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": " روسيا عندما خططت لهذه العملية كانت على علم ضد من تقاتل، فالقوميون الأوكران لن يسمحوا بخروج سكان مدينة ماريوبول لأنه ببساطة لا يعتبرونهم أوكرانا وتابعين للدولة الأوكرانية".وأشار الطبيب إلى أن أكثرية سكان مدينة مريوبول كانوا مصابين بطلقات نارية من الخلف، وكان الناس يجلسون في الأقبية لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع".وأعلن النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، أنه تم تحرير نحو 50% من مساحة مدينة ماريوبول.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
طبيب: أوكرانيا لا تعتبر سكان ماريوبول من مواطنيها
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كشف عميد الأطباء في مدينة ماريوبول، ألكسندر مارونتشنكو، أن أوكرانيا لا تعتبر سكان ماريوبول من شعبها، لذلك يختبئ القوميون والنازيون وراءهم كدروع بشرية.
وقال الطبيب مارونتشنكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": " روسيا عندما خططت لهذه العملية كانت على علم ضد من تقاتل، فالقوميون الأوكران لن يسمحوا بخروج سكان مدينة ماريوبول لأنه ببساطة لا يعتبرونهم أوكرانا وتابعين للدولة الأوكرانية".
وأشار الطبيب إلى أن أكثرية سكان مدينة مريوبول كانوا مصابين بطلقات نارية من الخلف، وكان الناس يجلسون في الأقبية لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع".
وأعلن النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، أنه تم تحرير نحو 50% من مساحة مدينة ماريوبول.
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.