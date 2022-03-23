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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/طبيب-أوكرانيا-لا-تعتبر-سكان-ماريوبول-من-مواطنيها-1060330069.html
طبيب: أوكرانيا لا تعتبر سكان ماريوبول من مواطنيها
طبيب: أوكرانيا لا تعتبر سكان ماريوبول من مواطنيها
كشف عميد الأطباء في مدينة ماريوبول، ألكسندر مارونتشنكو، أن أوكرانيا لا تعتبر سكان ماريوبول من شعبها، لذلك يختبئ القوميون والنازيون وراءهم كدروع بشرية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T06:19+0000
2022-03-23T06:19+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقال الطبيب مارونتشنكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": " روسيا عندما خططت لهذه العملية كانت على علم ضد من تقاتل، فالقوميون الأوكران لن يسمحوا بخروج سكان مدينة ماريوبول لأنه ببساطة لا يعتبرونهم أوكرانا وتابعين للدولة الأوكرانية".وأشار الطبيب إلى أن أكثرية سكان مدينة مريوبول كانوا مصابين بطلقات نارية من الخلف، وكان الناس يجلسون في الأقبية لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع".وأعلن النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، أنه تم تحرير نحو 50% من مساحة مدينة ماريوبول.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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العالم

طبيب: أوكرانيا لا تعتبر سكان ماريوبول من مواطنيها

06:19 GMT 23.03.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقوات الشرطة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، بعد تحريرها من قوات السلحة الأوكرانية، 18 مارس 2022
قوات الشرطة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، بعد تحريرها من قوات السلحة الأوكرانية، 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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كشف عميد الأطباء في مدينة ماريوبول، ألكسندر مارونتشنكو، أن أوكرانيا لا تعتبر سكان ماريوبول من شعبها، لذلك يختبئ القوميون والنازيون وراءهم كدروع بشرية.
وقال الطبيب مارونتشنكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": " روسيا عندما خططت لهذه العملية كانت على علم ضد من تقاتل، فالقوميون الأوكران لن يسمحوا بخروج سكان مدينة ماريوبول لأنه ببساطة لا يعتبرونهم أوكرانا وتابعين للدولة الأوكرانية".
وأشار الطبيب إلى أن أكثرية سكان مدينة مريوبول كانوا مصابين بطلقات نارية من الخلف، وكان الناس يجلسون في الأقبية لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع".
وأعلن النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، أنه تم تحرير نحو 50% من مساحة مدينة ماريوبول.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
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