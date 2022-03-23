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https://arabic.sputniknews.com/20220323/طبيب-ينصح-بتناول-الشوكولاتة-كمنتج-صحي-لا-بد-منه--1060346527.html
طبيب ينصح بتناول الشوكولاتة "كمنتج صحي لا بد منه"
طبيب ينصح بتناول الشوكولاتة "كمنتج صحي لا بد منه"
قال الطبيب ألكسندر مياسنيكوف إن "الشوكولاتة هي أحد الأطعمة الصحية الأساسية السبعة إلى جانب الخضار والفواكه والأسماك والمكسرات والنبيذ الأحمر والثوم". 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:21+0000
2022-03-23T12:28+0000
العالم
شوكولاتة
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ويرى طبيب القلبية مياسنيكوف أن الشوكولاتة مفيدة حتى لمرضى السكر، حيث يحتوي هذا المنتج على نسبة عالية من الكاكاو، مع جرعة منخفضة للغاية من السكر أو دونه، مؤكدا هنا على تناول "الشوكولاتة الداكنة فقط مع 70% من الكاكاو على الأقل"، بحسب موقع "medikforum". وأضاف الطبيب أن التأثير الإيجابي للشوكولاتة يتحدد بوجود مواد نشطة بيولوجيا، إذ تعمل هذه المركبات على تحسين حساسية الخلايا للأنسولين، والحفاظ على الحالة الجيدة لجدار الأوعية الدموية. وانتقد مياسنيكوف عادة تناول الشوكولاته البيضاء أو الحليب. ووفقًا له، فإن هذا المنتج يحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر والدهون وقد يحتوي أيضًا على مواد مضافة، في حين أن مستوى محتوى الكاكاو يكون منخفضا جدًا. أخيرًا، نصح مياسنيكوف محبي الشوكولاتة بتناولها لكن باعتدال، "حتى في أكثر أشكالها فائدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220113/أشخاص-يمنع-عليهم-أكل-الشوكولاتة-1055940590.html
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العالم, شوكولاتة

طبيب ينصح بتناول الشوكولاتة "كمنتج صحي لا بد منه"

12:21 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 23.03.2022)
© flickr.com / Andy Rennieتذوق الشوكولاتة
تذوق الشوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© flickr.com / Andy Rennie
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قال الطبيب ألكسندر مياسنيكوف إن "الشوكولاتة هي أحد الأطعمة الصحية الأساسية السبعة إلى جانب الخضار والفواكه والأسماك والمكسرات والنبيذ الأحمر والثوم".
ويرى طبيب القلبية مياسنيكوف أن الشوكولاتة مفيدة حتى لمرضى السكر، حيث يحتوي هذا المنتج على نسبة عالية من الكاكاو، مع جرعة منخفضة للغاية من السكر أو دونه، مؤكدا هنا على تناول "الشوكولاتة الداكنة فقط مع 70% من الكاكاو على الأقل"، بحسب موقع "medikforum".
وأضاف الطبيب أن التأثير الإيجابي للشوكولاتة يتحدد بوجود مواد نشطة بيولوجيا، إذ تعمل هذه المركبات على تحسين حساسية الخلايا للأنسولين، والحفاظ على الحالة الجيدة لجدار الأوعية الدموية.
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وانتقد مياسنيكوف عادة تناول الشوكولاته البيضاء أو الحليب. ووفقًا له، فإن هذا المنتج يحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر والدهون وقد يحتوي أيضًا على مواد مضافة، في حين أن مستوى محتوى الكاكاو يكون منخفضا جدًا.
أخيرًا، نصح مياسنيكوف محبي الشوكولاتة بتناولها لكن باعتدال، "حتى في أكثر أشكالها فائدة".
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