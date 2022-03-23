https://arabic.sputniknews.com/20220323/عبد-اللهيان-يؤكد-قوة-العلاقات-مع-سوريا-والمقداد-ينوه-بتعامل-طهران-المبدع-مع-الملف-النووي-1060354263.html
عبد اللهيان يؤكد قوة العلاقات مع سوريا والمقداد ينوه بتعامل طهران "المبدع" مع الملف النووي
عبد اللهيان يؤكد قوة العلاقات مع سوريا والمقداد ينوه بتعامل طهران "المبدع" مع الملف النووي
أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، أن تطوير التعاون في المجال الاقتصادي مع سوريا بين أولويات بلاده في المرحلة المقبلة. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T14:12+0000
2022-03-23T14:12+0000
2022-03-23T14:12+0000
العالم
إيران
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القاهرة - سبوتنيك. قال عبد اللهيان، عقب لقائه بنظيره السوري، فيصل المقداد، في دمشق، وحسبما نقلت عنه الإخبارية السورية، اليوم الأربعاء إن "موقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين يقع في الأولوية إلى جانب جميع الأبعاد الأخرى للعلاقات".وأوضح أن "التشاور السياسي والاقتصادي والتجاري بين سوريا وإيران بأفضل الحالات".من جهته، أكد المقداد أن "المناقشات ستشمل التطورات في المنطقة والعالم". وشدد على دعم سوريا لإيران في "تعاملها المبدع" مع الملف النووي.هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني على رأس وفد من رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، "وصل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق للقاء المسؤولين في هذا البلاد وبحث العلاقات الثنائية". وأضاف البيان "ضمن جدول أعمال هذه الزيارة إجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والوضع الدولي".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/عبد-اللهيان-سداد-كامل-الديون-البريطانية-إلى-إيران-1059989373.html
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العالم, إيران
عبد اللهيان يؤكد قوة العلاقات مع سوريا والمقداد ينوه بتعامل طهران "المبدع" مع الملف النووي
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أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، أن تطوير التعاون في المجال الاقتصادي مع سوريا بين أولويات بلاده في المرحلة المقبلة.
القاهرة - سبوتنيك
. قال عبد اللهيان، عقب لقائه بنظيره السوري، فيصل المقداد، في دمشق، وحسبما نقلت عنه الإخبارية السورية، اليوم الأربعاء إن "موقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين يقع في الأولوية إلى جانب جميع الأبعاد الأخرى للعلاقات".
وأوضح أن "التشاور السياسي والاقتصادي والتجاري بين سوريا وإيران بأفضل الحالات".
من جهته، أكد المقداد أن "المناقشات ستشمل التطورات في المنطقة والعالم". وشدد على دعم سوريا لإيران في "تعاملها المبدع" مع الملف النووي.
هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني على رأس وفد من رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، "وصل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق للقاء المسؤولين في هذا البلاد وبحث العلاقات الثنائية".
وأضاف البيان "ضمن جدول أعمال هذه الزيارة إجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والوضع الدولي".