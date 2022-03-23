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https://arabic.sputniknews.com/20220323/عمران-خان-يرفض-دعوات-الاستقالة-ويتوعد-بـ-مفاجئة-للمعارضة-1060357405.html
عمران خان يرفض دعوات الاستقالة ويتوعد بـ "مفاجأة" للمعارضة
عمران خان يرفض دعوات الاستقالة ويتوعد بـ "مفاجأة" للمعارضة
قال عمران خان، رئيس وزراء باكستان، إنه يرفض مطالب أحزاب المعارضة، التي تدعوه إلى الاستقالة من منصبه. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T15:48+0000
2022-03-23T17:04+0000
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وتابع: "لن أعلن الاستقالة وسأواجه مشروع حجب الثقة في الجمعية الوطنية"، حسبما قال في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.وأكد عمران خان أنه يستطيع التغلب على أحزاب المعارضة، التي توعدها بما قال إنه "أقوى ورقة سياسية" ضدها قبل موعد التصويت على حجب الثقة.وتوقع عمران خان ارتفاع شعبيته بنسبة تصل إلى 90 في المئة، بعد اجتماع سياسي من المقرر أن يتم تنظيمه الأحد المقبل، مؤكدا أنه لن يتساهل مع المتورطين في قضايا فساد من السياسيين.يذكر أن أحزاب المعارضة في باكستان قدمت مشروع قانون لرئيس الجمعية الوطنية لحجب الثقة عن رئيس الوزراء، تدعوا فيها إلى عزله أو حجب الثقة عنه لأنه فقد تأييد الأغلبية داخل الجمعية على حد وصفها.وأعلن البرلمان الباكستاني أنه سيعقد جلسة يوم الجمعة المقبل، لبحث اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/البرلمان-الباكستاني-يجتمع-لسحب-الثقة-من-عمران-خان-1060132553.html
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عمران خان يرفض دعوات الاستقالة ويتوعد بـ "مفاجأة" للمعارضة

15:48 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 17:04 GMT 23.03.2022)
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHAرئيس وزراء باكستان عمران خان
رئيس وزراء باكستان عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
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قال عمران خان، رئيس وزراء باكستان، إنه يرفض مطالب أحزاب المعارضة، التي تدعوه إلى الاستقالة من منصبه.
وتابع: "لن أعلن الاستقالة وسأواجه مشروع حجب الثقة في الجمعية الوطنية"، حسبما قال في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.
وأكد عمران خان أنه يستطيع التغلب على أحزاب المعارضة، التي توعدها بما قال إنه "أقوى ورقة سياسية" ضدها قبل موعد التصويت على حجب الثقة.

وقال رئيس وزراء باكستان: "ستكون تلك الورقة مفاجأة للجميع".

وتوقع عمران خان ارتفاع شعبيته بنسبة تصل إلى 90 في المئة، بعد اجتماع سياسي من المقرر أن يتم تنظيمه الأحد المقبل، مؤكدا أنه لن يتساهل مع المتورطين في قضايا فساد من السياسيين.
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
البرلمان الباكستاني يجتمع لسحب الثقة من عمران خان
20 مارس, 12:40 GMT
يذكر أن أحزاب المعارضة في باكستان قدمت مشروع قانون لرئيس الجمعية الوطنية لحجب الثقة عن رئيس الوزراء، تدعوا فيها إلى عزله أو حجب الثقة عنه لأنه فقد تأييد الأغلبية داخل الجمعية على حد وصفها.
وأعلن البرلمان الباكستاني أنه سيعقد جلسة يوم الجمعة المقبل، لبحث اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.
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