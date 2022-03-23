https://arabic.sputniknews.com/20220323/غضب-في-جامايكا-بسبب-زيارة-الأمير-وليام-ومطالب-بتعويضات-عن-فترة-العبودية--1060329419.html

غضب في جامايكا بسبب زيارة الأمير وليام ومطالب بتعويضات عن فترة العبودية

غضب في جامايكا بسبب زيارة الأمير وليام ومطالب بتعويضات عن فترة العبودية

وصل الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت إلى جامايكا يوم الثلاثاء، ضمن جولة في دول منطقة الكاريبي تستغرق أسبوعا بعد ساعات من احتجاج للنشطاء للمطالبة بتعويضات عن... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T04:32+0000

2022-03-23T04:32+0000

2022-03-23T04:32+0000

الأمير وليام

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وصل دوق ودوقة كمبردج إلى بليز يوم السبت في بداية جولة تتزامن مع الذكرى السبعين لجلوس الملكة اليزابيث على العرش، وستصل الجولة لمحطتها الأخيرة مطلع الأسبوع المقبل بزيارة جزر الباهاما.وكان في استقبال الأمير وليام وزوجته كيت وزيرة خارجية جامايكا كامينا جونسون-سميث ورئيسة أركان الجيش أنتونيت ويميس جورمان في مطار نورمان مانلي في كينجستون. ثم توجه الاثنان للقاء الحاكم العام باتريك ألين ممثل التاج البريطاني في جامايكا.وفي وقت سابق، تجمع العشرات من الأشخاص خارج المفوضية السامية البريطانية، التي تشكل البعثة الدبلوماسية البريطانية في كينجستون، ورددوا الأغاني التقليدية حاملين لافتات كتب عليها عبارة "سيه يوه سوري" وهي عبارة عامية تحث بريطانيا على الاعتذار.وتحتفل جامايكا بمرور 60 عاما على استقلالها في أغسطس/آب المقبل.وأضافت هاميلتون التي ارتدت قميصا عليه عبارة "سيه يوه سوري" "جانب من الحوار الدائر هو كيف نبدأ تحركا جديدا و(مناقشة) الإجراءات اللازمة من أجل الجيل الجديد.ويُنظر إلى الزيارات الملكية لدول الكاريبي على أنها جهد لإقناع المستعمرات البريطانية السابقة الأخرى- ومنها بليز وجزر الباهاما- لتظل في "فلك" النظام الملكي البريطاني وسط تصاعد الحركات الإقليمية الهادفة لإقامة أنظمة جمهورية.ما الذي يفعلونه لجامايكا؟وتساءل بيني مان مغني الدانس هول في مقابلة مع برنامج جود مورنينج بريتين عن سبب الزيارة الملكية وعبر عن شكوكه في تصرفات الملكة قائلا، "ما الذي يفعلونه لجامايكا؟ إنهم لا يقومون بأي شيء من أجلنا".وأحرق القاضي الجاميكي هيو سمول هذا الشهر الشعر المستعار الذي يضعه القضاة في النظام القضائي البريطاني في احتجاج رمزي على حقيقة أن محكمة مقرها لندن تسمى المجلس الخاص للمملكة المتحدة لا تزال تمثل أعلى محكمة استئناف في جامايكا.وبحسب جدول أعمال مبدئي اطلعت عليه رويترز، من المقرر أن يشارك وليام وكيت في "نشاط رياضي" و"نشاط ثقافي" في إطار الجولة التي تُختتم غدا الخميس.واضطر الزوجان لتغيير مسار رحلتهما في بليز بسبب احتجاج بضع عشرات من القرويين من السكان الأصليين على منح الإذن لمروحية وليام وكيت للهبوط في ملعب كرة القدم دون تشاور مسبق.وأعلنت الحكومة الجاميكية العام الماضي عن خطط لمطالبة بريطانيا بتعويضات عن النقل القسري لما يقدر بنحو 600 ألف أفريقي للعمل في مزارع قصب السكر والموز، مما كون ثروات للبريطانيين من أصحاب العبيد.واقترح المشرع الجاميكي مايك هنري حزمة تعويضات تبلغ قيمتها 7.6 مليار جنيه استرليني (10 مليارات دولار).وقال إن الرقم استقاه من مبلغ 20 مليون جنيه دفعته الحكومة البريطانية عام 1837 لتعويض أصحاب العبيد في المستعمرات البريطانية من أجل تحرير العبيد بعد إلغاء الرق عام 1833.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/ملكة-بريطانيا-تظهر-لأول-مرة-بعد-إصابتها-بفيروس-كورونا-صور-1059328660.html

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الأمير وليام