https://arabic.sputniknews.com/20220323/فصيل-عراقي-إذا-قصف-محمد-بن-سلمان-مقرا-إسرائيليا-في-العراق-فلن-نستنكر-ذلك-1060349317.html
فصيل عراقي: إذا قصف محمد بن سلمان مقرا إسرائيليا في العراق فلن نستنكر ذلك
فصيل عراقي: إذا قصف محمد بن سلمان مقرا إسرائيليا في العراق فلن نستنكر ذلك
أكد الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، أن "أي قصف لمقر إسرائيلي في أي مكان من العالم هو مشروع وهدف نبيل، ونشجعه". 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:54+0000
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وكشف الخزعلي، في بيان له، عن أن "لديه معلومات عن وجود إسرائيلي في العراق"، مؤكدا أن "ما تم قصفه في أربيل هو مقر للموساد الإسرائيلي"، وذلك حسب وكالة أهل البيت (ع) للأنباء التابعة لإيران.وقال إنه "إذا قصف محمد بن سلمان مقرا إسرائيليا في العراق فلن نستنكر ذلك"، مشددا على "أننا لن نقبل استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن الدول المجاورة".وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، 13 مارس/ آذار، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن طائرتين دون طيار أطلقتهما إيران وجرى إسقاطهما فوق الأراضي العراقية كانتا في طريقهما إلى إسرائيل لتنفيذ هجمات تفجيرية.وأوضحت أن المسيرتين أطلقتهما إيران، الشهر الماضي، وجرى إسقاطهما على يد مقاتلة أمريكية فوق العراق. وأضافت أنهما كانتا في طريقهما للانفجار في الأراضي الإسرائيلية، وفق ما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشره.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-إسرائيل-أوقفوا-الشر-وإلا-فسيتعين-عليكم-اختبار-الضربة-الصاروخية-مرة-أخرى-1060341359.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
فصيل عراقي: إذا قصف محمد بن سلمان مقرا إسرائيليا في العراق فلن نستنكر ذلك
12:54 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 12:59 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
أكد الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، أن "أي قصف لمقر إسرائيلي في أي مكان من العالم هو مشروع وهدف نبيل، ونشجعه".
وكشف الخزعلي، في بيان له، عن أن "لديه معلومات عن وجود إسرائيلي في العراق"، مؤكدا أن "ما تم قصفه في أربيل هو مقر للموساد الإسرائيلي"، وذلك حسب وكالة أهل البيت (ع) للأنباء التابعة لإيران
.
وقال إنه "إذا قصف محمد بن سلمان مقرا إسرائيليا في العراق فلن نستنكر ذلك"، مشددا على "أننا لن نقبل استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن الدول المجاورة".
وأوضح الخزعلي أن "هنك محاولات لتسليم حكم العراق الى الفاسدين والمطبعين مع إسرائيل وداعمي الشذوذ"، مجددا موقف العراق الثابت في رفض التطبيع وإفشال المشروع الإسرائيلي هناك.
وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، 13 مارس/ آذار، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني
، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".
في المقابل، قالت قناة "كان
" الإسرائيلية، إن طائرتين دون طيار أطلقتهما إيران وجرى إسقاطهما فوق الأراضي العراقية كانتا في طريقهما إلى إسرائيل لتنفيذ هجمات تفجيرية.
وأوضحت أن المسيرتين أطلقتهما إيران
، الشهر الماضي، وجرى إسقاطهما على يد مقاتلة أمريكية فوق العراق. وأضافت أنهما كانتا في طريقهما للانفجار في الأراضي الإسرائيلية، وفق ما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشره.