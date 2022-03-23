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"فيفا" يجري تعديلات على تصفيات منطقة الأوقيانوس لكأس العالم بعد انسحاب منتخبات بسبب كورونا
"فيفا" يجري تعديلات على تصفيات منطقة الأوقيانوس لكأس العالم بعد انسحاب منتخبات بسبب كورونا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إجراء تعديلات على بطولة منطقة الأوقيانوس المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد انسحاب جزر كوك وفانواتو بسبب حالات... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T11:15+0000
2022-03-23T11:15+0000
رياضة
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وأوقعت القرعة جزر كوك وفانواتو في المجموعة الأولى لكن الفيفا قال إن جميع المباريات التي شارك فيها الفريقان لن تحتسب.ونتيجة لذلك سيتم اعتبار مواجهة جزر سولومون وتاهيتي يوم الخميس ضمن المجموعة ذاتها مباراة فاصلة واحدة لتحديد الفائز والوصيف في المجموعة الأولى.وإذا انتهت المباراة بالتعادل، سيخوض الفريقان وقتا إضافيا وركلات ترجيح إذا لزم الأمر، وفقا لـ "رويترز".وتقدمت نيوزيلندا بالفعل من المجموعة الثانية بينما سيتنافس منتخبا بابوا غينيا الجديدة وفيجي (يتساويان بثلاث نقاط) على المركز الثاني عندما يتواجهان.ولا تحصل منطقة الأوقيانوس على بطاقة تأهل مباشر للنهائيات.وسيلتقي الفريق الفائز في الدورة المصغرة في قطر مع صاحب المركز الرابع في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطي ومنطقة الكاريبي (كونكاكاف) للحصول على مكان في النهائيات التي ستقام في قطر في وقت لاحق هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/فيفا-يعلن-تفاصيل-قرعة-كأس-العالم-2022-1060325198.html
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رياضة

"فيفا" يجري تعديلات على تصفيات منطقة الأوقيانوس لكأس العالم بعد انسحاب منتخبات بسبب كورونا

11:15 GMT 23.03.2022
© RIA Novosti . Aleksandr Vilf  / الذهاب إلى بنك الصورالاتحاد الدولي لكرة القدم"الفيفا"
الاتحاد الدولي لكرة القدمالفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© RIA Novosti . Aleksandr Vilf
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إجراء تعديلات على بطولة منطقة الأوقيانوس المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد انسحاب جزر كوك وفانواتو بسبب حالات إصابة بـ"كوفيد-19".
وأوقعت القرعة جزر كوك وفانواتو في المجموعة الأولى لكن الفيفا قال إن جميع المباريات التي شارك فيها الفريقان لن تحتسب.

ونتيجة لذلك سيتم اعتبار مواجهة جزر سولومون وتاهيتي يوم الخميس ضمن المجموعة ذاتها مباراة فاصلة واحدة لتحديد الفائز والوصيف في المجموعة الأولى.

وإذا انتهت المباراة بالتعادل، سيخوض الفريقان وقتا إضافيا وركلات ترجيح إذا لزم الأمر، وفقا لـ "رويترز".

وتقدمت نيوزيلندا بالفعل من المجموعة الثانية بينما سيتنافس منتخبا بابوا غينيا الجديدة وفيجي (يتساويان بثلاث نقاط) على المركز الثاني عندما يتواجهان.

ولا تحصل منطقة الأوقيانوس على بطاقة تأهل مباشر للنهائيات.

وسيلتقي الفريق الفائز في الدورة المصغرة في قطر مع صاحب المركز الرابع في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطي ومنطقة الكاريبي (كونكاكاف) للحصول على مكان في النهائيات التي ستقام في قطر في وقت لاحق هذا العام.
ملعب راس أبو عبود، ضمن ملاعب قطر في كأس العالم 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
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