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https://arabic.sputniknews.com/20220323/قديروف-يعرض-على-زيلينسكي-فرصة-عمل-في-برنامج-كوميدي-على-التلفزيون-الشيشاني-1060347261.html
قديروف يعرض على زيلينسكي فرصة عمل في برنامج كوميدي على التلفزيون الشيشاني
قديروف يعرض على زيلينسكي فرصة عمل في برنامج كوميدي على التلفزيون الشيشاني
عرض الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وظيفة في تلفزيون "غروزني" الحكومي. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:31+0000
2022-03-23T12:31+0000
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وكتب قديروف على قناته بـ"تلغرام"، "بمجرد أن يستجيب زيلينسكي لدعوتنا لوقف المقاومة والجلوس على طاولة مفاوضات السلام، سنمنحه مثل هذه الفرصة".وأضاف: "يمكننا أيضا تنظيم عرض خاص به على التلفزيون الشيشاني".وأوضح قديروف أن هذا الاقتراح جاءه من مواطنه ويدعى أيوب، والذي يشارك في العملية العسكرية في أوكرانيا.وأشار الرئيس الشيشاني إلى أنه "بعد انتهاء العملية العسكرية، سيضطر الرئيس الأوكراني السابق لكسب بعض المال في مكان ما، ويطلب أيوب منحه فرصة للمشاركة في أحد البرامج الكوميدية الشهيرة في الشيشان"، حسب تعبيره. ولفت قديروف إلى أن عرضه ساري لفترة محدودة، لأن بعد ذلك سيكون الوقت قد مضى.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الرئيس-الشيشاني-يظهر-وسط-جنوده-بالقرب-من-كييف-فيديو-1059844187.html
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روسيا, جمهورية الشيشان, أخبار أوكرانيا, العالم

قديروف يعرض على زيلينسكي فرصة عمل في برنامج كوميدي على التلفزيون الشيشاني

12:31 GMT 23.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klementev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الشيشاني رمضان قاديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klementev
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عرض الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وظيفة في تلفزيون "غروزني" الحكومي.
وكتب قديروف على قناته بـ"تلغرام"، "بمجرد أن يستجيب زيلينسكي لدعوتنا لوقف المقاومة والجلوس على طاولة مفاوضات السلام، سنمنحه مثل هذه الفرصة".
وأضاف: "يمكننا أيضا تنظيم عرض خاص به على التلفزيون الشيشاني".
وأوضح قديروف أن هذا الاقتراح جاءه من مواطنه ويدعى أيوب، والذي يشارك في العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأشار الرئيس الشيشاني إلى أنه "بعد انتهاء العملية العسكرية، سيضطر الرئيس الأوكراني السابق لكسب بعض المال في مكان ما، ويطلب أيوب منحه فرصة للمشاركة في أحد البرامج الكوميدية الشهيرة في الشيشان"، حسب تعبيره.
ولفت قديروف إلى أن عرضه ساري لفترة محدودة، لأن بعد ذلك سيكون الوقت قد مضى.
الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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