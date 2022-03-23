https://arabic.sputniknews.com/20220323/قسد-تحذر-من-تجدد-محاولات-داعش-للسيطرة-على-بعض-مناطق-سوريا-والعراق-1060356191.html

"قسد" تحذر من تجدد محاولات "داعش" للسيطرة على بعض مناطق سوريا والعراق

"قسد" تحذر من تجدد محاولات "داعش" للسيطرة على بعض مناطق سوريا والعراق

حذرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من تجدد محاولات تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، للسيطرة على مناطق في سوريا والعراق. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T14:58+0000

2022-03-23T14:58+0000

2022-03-23T14:58+0000

العالم العربي

تنظيم داعش الإرهابي

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ونقلت شبكة "رووداو" عن "قسد" بيانا قالت فيه إن داعش يحاول بعد ثلاثة أعوام من القضاء عليه إعادة تنظيم صفوفه، والسيطرة على مناطق في سوريا والعراق، مشيرة إلى تداعيات ما وصفته بـ "تقاعس المجتمع الدولي" عن تقديم الدعم اللازم لمنع ذلك.جاء بيان "قسد" بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للقضاء على آخر معاقل تنظيم داعش، حيث دعت كافة الدول في التحالف الدولي لمحاربة داعش إلى تقديم مزيد من الدعم لقوات سوريا الديمقراطية في حربها، ووضع استراتيجية عسكرية وأمنية وسياسية واضحة لمنع عودة التنظيم الإرهابي.وفي وقت سابق، أفرغ الجيش الأمريكي بشكل تام أحد السجون الخاصة بمعتقلي تنظيم "داعش" المصنفين تحت سمة "خطرين" شرقي سوريا، وذلك مع نقل آخر دفعة من نزلائه إلى مكان مجهول لم يعرف حتى الآن.وأفادت مصادر محلية مطلعة لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له في تنظيم "قسد" نقلوا يوم السبت 19 آذار/ مارس، أخر دفعة من معتقلي تنظيم "داعش" المحظور في روسيا المصنفين تحت سمة "الخطرين".وكشفت المصادر أن 40 مسلحا خطيرا من التنظيم الإرهابي، تم نقلهم في الدفعة الأخيرة من أحد السجون في ريف مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، والتي تضم أكبر القواعد الأمريكية غير الشرعية في محافظة الحسكة.وقالت المصادر أن السجن المذكور يقع في مقر كتيبة الهجانة التابعة لحرس الحدود السوري سابقا، بالقرب من محطة ضخ نفط الكبيبة بريف مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، والذي كان يضم عددا كبيرا من المعتقلين والذي يصل عددهم إلى 1100 معتقل بينهم قياديين سابقين من الصف الأول في تنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا.

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العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي