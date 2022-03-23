https://arabic.sputniknews.com/20220323/قناة-مسؤول-فلسطيني-كبير-التقى-وزير-إسرائيلي-بعد-30-دقيقة-من-هجوم-بئر-السبع-1060369239.html
قناة: مسؤول فلسطيني كبير التقى وزير إسرائيلي بعد 30 دقيقة من هجوم بئر السبع
قناة: مسؤول فلسطيني كبير التقى وزير إسرائيلي بعد 30 دقيقة من هجوم بئر السبع
قالت قناة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف التقى في تل أبيب المسؤول الثاني في السلطة الفلسطينية بعد 30 دقيقة من وقوع عملية... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T21:55+0000
2022-03-23T21:55+0000
2022-03-23T21:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
محمود عباس
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وأفادت قناة "كان" الرسمية أن بارليف التقى حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، و الذي عبر في مستهل اللقاء عن "صدمته العميقة" للهجوم الذي وقع في بئر السبع.وأوضحت القناة أن الاجتماع، الذي استمر مساء أمس الثلاثاء، أكثر من ساعة بقليل، كان مقررا مسبقا لمناقشة الاستعدادات الأمنية لشهر رمضان، لكنه بدأ متأخرا حوالي 20 دقيقة بسبب محادثات بين الوزير بارليف ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيتي وقائد الشرطة كوبي شبتاي في أعقاب الهجوم.وقالت القناة أنه تم إبلاغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا، الليلة الماضية باحتجاج نقلته إسرائيل على نشر التلفزيون الفلسطيني الرسمي منشور لدعم منفذ هجوم بئر السبع على صفحته بموقع فيسبوك.وأضافت: "كبار المسؤولين الفلسطينيين غضبوا من المسؤول عن البث التلفزيوني الفلسطيني وطالبوه، تحت الضغط الإسرائيلي، بإزالة المنشور- وقد تمت إزالته بالفعل بعد ساعات قليلة".وأمس الثلاثاء، قام محمد أبو القيعان (35 عاما) وهو مواطن إسرائيلي من بلدة حورة البدوية في النقب، بقتل 4 إسرائيليين طعنا ودهسا وإصابة 2 آخرين في عملية استمرت 13دقيقة قبل أن يتم قتله برصاص مارة إسرائيليين أمام مجمع تجاري بمدينة بئر السبع.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/رغم-مقتله-وزير-إسرائيلي-يتوعد-بالقبض-على-منفذ-عملية-بئر-السبع-1060365328.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, محمود عباس
قناة: مسؤول فلسطيني كبير التقى وزير إسرائيلي بعد 30 دقيقة من هجوم بئر السبع
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قالت قناة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف التقى في تل أبيب المسؤول الثاني في السلطة الفلسطينية بعد 30 دقيقة من وقوع عملية الطعن في مدينة بئر السبع الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.
وأفادت قناة "كان
" الرسمية أن بارليف التقى حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، و الذي عبر في مستهل اللقاء عن "صدمته العميقة" للهجوم الذي وقع في بئر السبع.
وأوضحت القناة أن الاجتماع، الذي استمر مساء أمس الثلاثاء، أكثر من ساعة بقليل، كان مقررا مسبقا لمناقشة الاستعدادات الأمنية لشهر رمضان، لكنه بدأ متأخرا حوالي 20 دقيقة بسبب محادثات بين الوزير بارليف
ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيتي وقائد الشرطة كوبي شبتاي في أعقاب الهجوم.
وقالت القناة أنه تم إبلاغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا، الليلة الماضية باحتجاج نقلته إسرائيل على نشر التلفزيون الفلسطيني الرسمي منشور لدعم منفذ هجوم بئر السبع على صفحته بموقع فيسبوك.
وأضافت: "كبار المسؤولين الفلسطينيين غضبوا من المسؤول عن البث التلفزيوني الفلسطيني وطالبوه، تحت الضغط الإسرائيلي، بإزالة المنشور- وقد تمت إزالته بالفعل بعد ساعات قليلة".
وأمس الثلاثاء، قام محمد أبو القيعان (35 عاما) وهو مواطن إسرائيلي من بلدة حورة البدوية في النقب، بقتل 4 إسرائيليين طعنا ودهسا وإصابة 2 آخرين في عملية
استمرت 13دقيقة قبل أن يتم قتله برصاص مارة إسرائيليين أمام مجمع تجاري بمدينة بئر السبع.