https://arabic.sputniknews.com/20220323/كتاب-يكشف-أسرار-تعرض-كامالا-هاريس-للانتقاد-والإهانة--1060361820.html

كتاب يكشف أسرار تعرض كامالا هاريس للانتقاد والإهانة

كتاب يكشف أسرار تعرض كامالا هاريس للانتقاد والإهانة

تعرضت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس للإهانة من قبل رئيسة تحرير مجلة فوغ آنا وينتور، بسبب صورتها المختارة للغلاف الجديد للمجلة. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T17:15+0000

2022-03-23T17:15+0000

2022-03-23T17:15+0000

العالم

جو بايدن

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وأشار موقع "politico" إلى مقتطف من كتاب، والذي حمل عنوان "هذا لن يمضي: ترامب وبايدن والمعركة من أجل مستقبل أمريكا"، حيث ذكر الكتاب تلط الحادثة بتفاصيلها، والتي اعتبرت إهانة كبيرة بحق هاريس التي هاجمت مجلة فوغ في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بعد نشر صورها دون إذنها.يذكر أن هاريس ظهرت في إحدى تلك اللقطات على غلاف المجلة في عام 2021، وهي ترتدي سترة وبنطلون جينز وحذاء رياضي من كونفيرس، وفي لقطة أخرى كانت ترتدي بذلة زرقاء وبلوزة بيضاء، مع تعليق أضافته المجلة على الصورة يقول: "الصورة غير الرسمية تجسد الطبيعة الحقيقية لنائب الرئيس المنتخب هاريس. هذا، في رأينا، هو أحد السمات المميزة لإدارة بايدن وهاريس".وقال جوناثان مارتن وأليكس بيرنز، مراسلا صحيفة نيويورك تايمز في كتابهما الذي لم ينشر بعد، إن هاريس كانت غاضبة بسبب الصورة التي قرر محررو مجلة فوغ وضعها على الصفحة الأولى من العدد دون علمها، مشيرا إلى أن هاريس شعرت بالإهانة وأخبرت مساعديها أن "فوغ لن تصور أبدًا قادة العالم الآخرين بهذه الطريقة".وردًا على ادعاءاتها، قالت وينتور إنها اختارت شخصيًا الصورة لغلاف المجلة وشعرت أن هذا هو السبيل لتقديم نائب الرئيس في أفضل صورة، مشيرة إلى أن فريق السياسات لم يصر على تنسيق الصورة، لكن موظفي نائبة الرئيس نفوا هذه المعلومات وأكدوا أن هاريس اختارت صورتها بالبدلة الزرقاء ليتم نشرها.وبحسب صحيفة "The Times" البريطانية، جاء في الكتاب أيضا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد بإقالة موظفي البيت الأبيض الذين قد يكون ساهموا في نشر أخبار مسيئة عن نائبته هاريس، وذلك بعد أن قامت برحلة خارجية إلى غواتيمالا ما تسبب في تعرضها لانتقادات شديدة، فيما ذكر الكتاب الكثير من التفاصيل التي تكشف حقيقة العلاقة المتوترة بين بايدن وهاريس، بحسب مزاعم الصحفيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/كتاب-زوجة-بايدن-تنتقد-زوجها-على-اختياره-كامالا-هاريس-نائبة-له-1060312415.html

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العالم, جو بايدن