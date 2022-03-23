https://arabic.sputniknews.com/20220323/كوريا-الجنوبية-تؤجل-إعادة-جندي-حاول-دخول-أوكرانيا-من-الحدود-البولندية-1060336545.html
كوريا الجنوبية تؤجل إعادة جندي حاول دخول أوكرانيا من الحدود البولندية
كوريا الجنوبية تؤجل إعادة جندي حاول دخول أوكرانيا من الحدود البولندية
أعلنت كوريا الجنوبية أنه تم تأجيل إعادة جندي تابع لمشاة البحرية بالجيش الكوري الجنوبي بسبب رفضه الخروج من بولندا، التي حاول المرور منها إلى أوكرانيا. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T09:43+0000
2022-03-23T09:43+0000
2022-03-23T09:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
كوريا الجنوبية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103744/65/1037446513_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_fa4fe46b095825be2653c613b4c0225f.jpg
جاء ذلك على لسان مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن الجندي الكوري الجنوبي وصل بولندا وحاول دخول أوكرانيا عبر الحدود المشتركة بين البلدين، قبل أن يتم منعه بواسطة نقطة حدودية أوكرانية وإعادته إلى الجانب البولندي، جنوب شرقي البلاد.وأوضحت الوكالة أنه رغم توجه مسؤولين من سفارة كوريا الجنوبية إلى نقطة التفتيش التي يوجد بها الجندي على الحدود البولندية، إلا أن الجندي الكوري الجنوبي رفض الخروج.ونوهت الوكالة إلى أن الجندي الكوري الجنوبي غادرة البلاد يوم 21 مارس/ آذار إلى بولندا خلال إجازته العسكرية دون موافقة الجهات الرسمية، بزعم أنه يريد المشاركة في الحرب الأوكرانية ضد القوات الروسية.يذكر أن كوريا الجنوبية قررت منع مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا منذ فبراير/ شباط الماضي بسبب مخاوف أمنية.وكان ضابط سابق في البحرية الكورية الجنوبية يدعى لي كون، قد وصل إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب"، التي أشارت إلى تحذيرات سيئول المتكررة من مثل تلك الأفعال.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الدفاع-الروسية-تدمير-ترسانة-أسلحة-أوكرانية-بصواريخ-بعيدة-المدى-وإسقاط-عشرات-الطائرات-1060333163.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103744/65/1037446513_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c7f30968933d7de7252ebdcafd2cfb59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, كوريا الجنوبية, أخبار أوكرانيا
كوريا الجنوبية تؤجل إعادة جندي حاول دخول أوكرانيا من الحدود البولندية
تابعنا عبر
أعلنت كوريا الجنوبية أنه تم تأجيل إعادة جندي تابع لمشاة البحرية بالجيش الكوري الجنوبي بسبب رفضه الخروج من بولندا، التي حاول المرور منها إلى أوكرانيا.
جاء ذلك على لسان مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن الجندي الكوري الجنوبي وصل بولندا وحاول دخول أوكرانيا عبر الحدود المشتركة بين البلدين، قبل أن يتم منعه بواسطة نقطة حدودية أوكرانية وإعادته إلى الجانب البولندي، جنوب شرقي البلاد.
وأوضحت الوكالة أنه رغم توجه مسؤولين من سفارة كوريا الجنوبية
إلى نقطة التفتيش التي يوجد بها الجندي على الحدود البولندية، إلا أن الجندي الكوري الجنوبي رفض الخروج.
ونوهت الوكالة إلى أن الجندي الكوري الجنوبي غادرة البلاد يوم 21 مارس/ آذار إلى بولندا خلال إجازته العسكرية دون موافقة الجهات الرسمية، بزعم أنه يريد المشاركة في الحرب الأوكرانية
ضد القوات الروسية.
وتحاول سيئول إقناعه بالعودة من بولندا دون أن تنجح مما جعلها تدعو السلطات الأوكرانية إلى التعاون معها لتأمينه، رغم أن القانون الكوري الجنوبي يعتبر خروجه من البلاد دون موافقة رسمية يستوجب معاقبته بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية.
يذكر أن كوريا الجنوبية قررت منع مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا منذ فبراير/ شباط الماضي بسبب مخاوف أمنية.
وكان ضابط سابق في البحرية الكورية الجنوبية يدعى لي كون، قد وصل إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب"، التي أشارت إلى تحذيرات سيئول المتكررة من مثل تلك الأفعال.
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية
الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.