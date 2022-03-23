https://arabic.sputniknews.com/20220323/كوريا-الجنوبية-تقدم-9-ملايين-دولار-لدولة-عربية-1060359001.html
كوريا الجنوبية تقدم 9 ملايين دولار لدولة عربية
كوريا الجنوبية تقدم 9 ملايين دولار لدولة عربية
قدمت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، 9 ملايين دولار، لإحدى الدول العربية، لتمويل مشروع يتعلق بالتزويد المائي. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:45+0000
2022-03-23T16:45+0000
2022-03-23T16:45+0000
أخبار الأردن
كوريا الجنوبية
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ووقعة الحكومة الأردنية، اتفاقية بقيمة 9 ملايين دولار، الوكالة الكورية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع لإعادة تأهيل ورفع كفاءة التزويد المائي، بحسب موقع "الغد" الأردني.ووقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية، المهندس محمد النجار، وزير المياه والري، مع مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي، سو دونغ سونغ.يشار إلى أن المشروع يتضمن بناء وتصميم شبكات حديثة ونظام لمراقبة جودة المياه وتلبية الاحتياجات المائية.كما يهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء وتحسين التزويد المائي في منطقة المصطبة بمحافظة جرش شمال البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/البنك-الدولي-يوافق-على-منح-الأردن-350-مليون-دولار-إضافية-لمواجهة-تداعيات--كورونا-1060330209.html
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أخبار الأردن, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تقدم 9 ملايين دولار لدولة عربية
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قدمت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، 9 ملايين دولار، لإحدى الدول العربية، لتمويل مشروع يتعلق بالتزويد المائي.
ووقعة الحكومة الأردنية، اتفاقية بقيمة 9 ملايين دولار، الوكالة الكورية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع لإعادة تأهيل ورفع كفاءة التزويد المائي، بحسب موقع "الغد" الأردني.
ووقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية
، المهندس محمد النجار، وزير المياه والري، مع مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي، سو دونغ سونغ.
يشار إلى أن المشروع يتضمن بناء وتصميم شبكات حديثة ونظام لمراقبة جودة المياه وتلبية الاحتياجات المائية.
كما يهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء وتحسين التزويد المائي في منطقة المصطبة بمحافظة جرش شمال البلاد.