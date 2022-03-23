https://arabic.sputniknews.com/20220323/لحظة-إطلاق-صواريخ-كاليبر-وباستيون-الروسية-لتدمير-منشآت-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1060341037.html
لحظة إطلاق صواريخ "كاليبر" و"باستيون" الروسية لتدمير منشآت عسكرية أوكرانية... فيديو
لحظة إطلاق صواريخ "كاليبر" و"باستيون" الروسية لتدمير منشآت عسكرية أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات مصورة للحظة إطلاق صواريخ "كاليبر" و"باستيون" لضرب وتدمير منشآت عسكرية تابعة للجيش الأوكراني. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T11:05+0000
2022-03-23T11:05+0000
2022-03-23T11:05+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
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وفي الفيديو نرى إطلاق 8 صواريخ من طراز "كاليبر"، حيث تُظهر اللقطات المأخوذة من السفينة كيف يتم إطلاقها من قاذفة الصواريخ وانطلاقها إلى السماء.ويسمع في الخلفية الطاقم وهم يعدون الصواريخ التي تم إطلاقها. بالإضافة إلى ذلك، عرضت وزارة الدفاع لقطات أخرى لإطلاق 3 صواريخ "أونيكس"، المجنحة الأسرع من الصوت، من نظام الصواريخ الساحلي "باستيون".وأعلن الجيش الروسي، صباح اليوم الأربعاء، عن تدمير ترسانة أسلحة أوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة من سفينة بحرية باتجاه هدف عسكري داخل أوكرانيا.وحسب بيان الدفاع الروسية، تم توجيه ضربة مساء 22 مارس/ آذار، بسلاح بحري عالى الدقة بعيد المدى لترسانة أسلحة في منطقة "أورجيف" على بعد 14 كيلومترا من مدينة روفنو ونتيجة للقصف تم تدمير ترسانة أسلحة وأعتدة عسكرية، بما فيها أسلحة واردة من الدول الغربية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
لحظة إطلاق صواريخ "كاليبر" و"باستيون" الروسية لتدمير منشآت عسكرية أوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات مصورة للحظة إطلاق صواريخ "كاليبر" و"باستيون" لضرب وتدمير منشآت عسكرية تابعة للجيش الأوكراني.
وفي الفيديو نرى إطلاق 8 صواريخ من طراز "كاليبر
"، حيث تُظهر اللقطات المأخوذة من السفينة كيف يتم إطلاقها من قاذفة الصواريخ وانطلاقها إلى السماء.
ويسمع في الخلفية الطاقم وهم يعدون الصواريخ التي تم إطلاقها.
بالإضافة إلى ذلك، عرضت وزارة الدفاع لقطات أخرى لإطلاق 3 صواريخ "أونيكس"، المجنحة الأسرع من الصوت، من نظام الصواريخ الساحلي "باستيون".
وأعلن الجيش الروسي
، صباح اليوم الأربعاء، عن تدمير ترسانة أسلحة أوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة من سفينة بحرية باتجاه هدف عسكري داخل أوكرانيا.
وحسب بيان الدفاع الروسية، تم توجيه ضربة مساء 22 مارس/ آذار، بسلاح بحري عالى الدقة بعيد المدى لترسانة أسلحة في منطقة "أورجيف" على بعد 14 كيلومترا من مدينة روفنو ونتيجة للقصف تم تدمير ترسانة أسلحة وأعتدة عسكرية، بما فيها أسلحة واردة من الدول الغربية.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا
لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.