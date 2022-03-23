https://arabic.sputniknews.com/20220323/لماذا-تعيق-الثلوج-قدرة-الطائرات-على-الإقلاع-فيديو-1060360840.html
لماذا تعيق الثلوج قدرة الطائرات على الإقلاع... فيديو
لماذا تعيق الثلوج قدرة الطائرات على الإقلاع... فيديو
تستخدم الطائرات محركات فائقة القوة توفر لها قوة الدفع اللازمة للإقلاع، لكن هذه العملية ترتبط أيضا بتصميم الهيكل الخارجي للطائرة. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:55+0000
2022-03-23T16:55+0000
2022-03-23T16:55+0000
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وتعتمد الطائرات بصورة أساسية على أجنحة مصممة بتفاصيل هندسية تمكنها من حمل الطائرة بوزنها الهائل عند الإقلاع ومواصلة التحليق في الجو دون مشاكل.فإذا تغيرت أبعاد أي جزء من التصميم الخارجي لأجنحة الطائرة يمكن أن يؤدي إلى خلل يجعل عملية الإقلاع صعبة وربما يسبب مشاكل تعوق قدرتها على مواصلة التحليق، كما يقول موقع "تيك إنسيدر"، الذي نشر فيديو يوضح خطورة تراكم الثلوج على أجنحة الطائرات وكيفية التخلص منها.ويقول الفيديو إن توقف الطائرات في مطارات أثناء أجواء الطقس البارد يؤدي إلى تراكم الثلوج على الأجنحة وتغيير شكلها ولذلك يقوم المسؤلون عند تشغيل الطائرات بعملية تعرف بـ "إزالة الثلج" من فوق هيكل الطائرة الخارجي.ويرصد الفيديو تفاصيل تلك العملية وكيف يمكنها أن تساهم في حماية الطائرات من التعرض لكوارث خلال الإقلاع في الأجواء شديدة البرودة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن
لماذا تعيق الثلوج قدرة الطائرات على الإقلاع... فيديو
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تستخدم الطائرات محركات فائقة القوة توفر لها قوة الدفع اللازمة للإقلاع، لكن هذه العملية ترتبط أيضا بتصميم الهيكل الخارجي للطائرة.
وتعتمد الطائرات بصورة أساسية على أجنحة مصممة بتفاصيل هندسية تمكنها من حمل الطائرة بوزنها الهائل عند الإقلاع ومواصلة التحليق في الجو دون مشاكل.
فإذا تغيرت أبعاد أي جزء من التصميم الخارجي لأجنحة الطائرة يمكن أن يؤدي إلى خلل يجعل عملية الإقلاع صعبة وربما يسبب مشاكل تعوق قدرتها على مواصلة التحليق، كما يقول موقع "تيك إنسيدر"، الذي نشر فيديو يوضح خطورة تراكم الثلوج
على أجنحة الطائرات وكيفية التخلص منها.
ويقول الفيديو إن توقف الطائرات
في مطارات أثناء أجواء الطقس البارد يؤدي إلى تراكم الثلوج على الأجنحة وتغيير شكلها ولذلك يقوم المسؤلون عند تشغيل الطائرات بعملية تعرف بـ "إزالة الثلج" من فوق هيكل الطائرة الخارجي.
ويرصد الفيديو تفاصيل تلك العملية وكيف يمكنها أن تساهم في حماية الطائرات من التعرض لكوارث
خلال الإقلاع في الأجواء شديدة البرودة.