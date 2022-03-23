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https://arabic.sputniknews.com/20220323/مبعوثة-أمريكية-منع-طالبان-الفتيات-من-الذهاب-إلى-المدارس-خيانة-للأسر-الأفغانية-1060361667.html
مبعوثة أمريكية: منع طالبان الفتيات من الذهاب إلى المدارس خيانة للأسر الأفغانية
مبعوثة أمريكية: منع طالبان الفتيات من الذهاب إلى المدارس خيانة للأسر الأفغانية
اعتبرت الولايات المتحدة قرار حركة طالبان بعدم السماح للفتيات لمن هم فوق الصف السادس بالذهاب للمدارس خيانة للأسر الأفغانية، في وقت ترغب الحركة في التمتع باعتراف... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T17:13+0000
2022-03-23T17:13+0000
العالم
حركة طالبان
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت مبعوثة الولايات المتحدة لشؤون المرأة الأفغانية، رانا أميري، عبر تويتر اليوم الأربعاء، "نحن نعلم الآن أن قرار اليوم بمنع الفتيات فوق الصف السادس من العودة إلى المدرسة لم يكن عرضيًا، فقد اتخذ من قبل قيادة طالبان، وهو خيانة للعائلات الأفغانية".وتابعت أن "حرمان الفتيات من التعليم ليس من الإسلام في شيء. يحتاج المرء فقط إلى النظر للبلدان الأخرى ذات الأغلبية المسلمة ليرى ذلك".وأكدت أن "الاستطلاعات تظهر دعما واسعا بين الشعب الأفغاني لتعليم الفتيات"، وفق وصفها.وقررت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، إغلاق مدارس الفتيات الثانوية بعد ساعات من إعادة فتحها.وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم في حكومة طالبان، فقد تم "إبلاغ جميع المدارس الثانوية فوق الصف السادس بأن دروس هذه المدارس متوقفة حتى إشعار آخر، إلى حين وضع خطة شاملة تتماشى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد والثقافة الأفغانية".وأعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، عبر تويتر، عن أسفها لإعلان طالبان اليوم إغلاق مدارس الفتيات فوق الصف السادس إلى أجل غير مسمى.وكانت الدراسة علقت في الجامعات والمدارس الأفغانية، نهاية آب/أغسطس 2021، بعد استيلاء طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، على السلطة في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بعد-ساعات-من-إعادة-فتحها-طالبان-تغلق-مدارس-البنات-الثانوية-1060361137.html
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العالم, حركة طالبان

مبعوثة أمريكية: منع طالبان الفتيات من الذهاب إلى المدارس خيانة للأسر الأفغانية

17:13 GMT 23.03.2022
© REUTERS / Zohra Bensemraفتيات يحضرن حصة دراسية في كابول، أفغانستان، 25 أكتوبر 2021.
فتيات يحضرن حصة دراسية في كابول، أفغانستان، 25 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
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اعتبرت الولايات المتحدة قرار حركة طالبان بعدم السماح للفتيات لمن هم فوق الصف السادس بالذهاب للمدارس خيانة للأسر الأفغانية، في وقت ترغب الحركة في التمتع باعتراف دولي في مقابل ضغوط لضمان الحق في التعلم والعمل للنساء.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت مبعوثة الولايات المتحدة لشؤون المرأة الأفغانية، رانا أميري، عبر تويتر اليوم الأربعاء، "نحن نعلم الآن أن قرار اليوم بمنع الفتيات فوق الصف السادس من العودة إلى المدرسة لم يكن عرضيًا، فقد اتخذ من قبل قيادة طالبان، وهو خيانة للعائلات الأفغانية".
وتابعت أن "حرمان الفتيات من التعليم ليس من الإسلام في شيء. يحتاج المرء فقط إلى النظر للبلدان الأخرى ذات الأغلبية المسلمة ليرى ذلك".
وأكدت أن "الاستطلاعات تظهر دعما واسعا بين الشعب الأفغاني لتعليم الفتيات"، وفق وصفها.
وقررت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، إغلاق مدارس الفتيات الثانوية بعد ساعات من إعادة فتحها.
وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم في حكومة طالبان، فقد تم "إبلاغ جميع المدارس الثانوية فوق الصف السادس بأن دروس هذه المدارس متوقفة حتى إشعار آخر، إلى حين وضع خطة شاملة تتماشى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد والثقافة الأفغانية".
وأعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، عبر تويتر، عن أسفها لإعلان طالبان اليوم إغلاق مدارس الفتيات فوق الصف السادس إلى أجل غير مسمى.
وكانت الدراسة علقت في الجامعات والمدارس الأفغانية، نهاية آب/أغسطس 2021، بعد استيلاء طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، على السلطة في البلاد.
ممثلو طالبان يتجهون من كابول إلى أوسلو، النرويج 22 يناير 2022 أنس حقاني (يمين) ممثل وفد طالبان في المفاوضات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
بعد ساعات من إعادة فتحها.. طالبان تغلق مدارس البنات الثانوية
16:59 GMT
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