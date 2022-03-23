https://arabic.sputniknews.com/20220323/مبيعات-الفوانيس-في-مصر-تنتعش-مع-اقتراب-شهر-رمضان-صور-1060348497.html
مبيعات الفوانيس في مصر تنتعش مع اقتراب شهر رمضان… صور
مبيعات الفوانيس في مصر تنتعش مع اقتراب شهر رمضان… صور
تشهد مبيعات الفوانيس في مصر انتعاشا مع اقتراب شهر رمضان، حيث يعتبر شراء الفوانيس من التقاليد الشعبية المرتبطة بالاحتفال بهذا الشهر. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:42+0000
2022-03-23T12:42+0000
2022-03-23T12:42+0000
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وخلال شهر رمضان تنتشر الفوانيس داخل البيوت وفي الشوارع، كما تقول شبكة "تلفزيون" الصين الدولية، التي أشارت إلى أن حي السيدة زينب يعد أحد أشهر الأحياء المصرية، التي تشتهر بهذه الصناعة منذ عقود.ونشرت الشبكة مجموعة صور ترصد بعض الأماكن المخصصة لتجارة الفوانيس وبعض الزوار القادمين لشرائها.ويشير تقرير آخر لوكالة "شينخوا" الصينية إلى أن عمال الورش المتخصصة في صناعة فوانيس رمضان بحي السيدة زينب يعملون على تجهيزها تمهيدا لبيعها إلى المحال التجارية قبل بدء شهر رمضان.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار مصر الآن
مبيعات الفوانيس في مصر تنتعش مع اقتراب شهر رمضان… صور
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تشهد مبيعات الفوانيس في مصر انتعاشا مع اقتراب شهر رمضان، حيث يعتبر شراء الفوانيس من التقاليد الشعبية المرتبطة بالاحتفال بهذا الشهر.
وخلال شهر رمضان
تنتشر الفوانيس داخل البيوت وفي الشوارع، كما تقول شبكة "تلفزيون" الصين الدولية، التي أشارت إلى أن حي السيدة زينب يعد أحد أشهر الأحياء المصرية، التي تشتهر بهذه الصناعة منذ عقود.
ونشرت الشبكة مجموعة صور ترصد بعض الأماكن المخصصة لتجارة الفوانيس
وبعض الزوار القادمين لشرائها.
ويشير تقرير آخر لوكالة "شينخوا" الصينية إلى أن عمال الورش المتخصصة في صناعة فوانيس
رمضان بحي السيدة زينب يعملون على تجهيزها تمهيدا لبيعها إلى المحال التجارية قبل بدء شهر رمضان.