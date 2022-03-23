https://arabic.sputniknews.com/20220323/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-للجماهير-المصرية-قبل-مباراة-السنغال-1060364058.html
محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية قبل مباراة السنغال
محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية قبل مباراة السنغال
وجه محمد صلاح، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسالة خاصة إلى الجماهير المصرية قبل مواجهة السنغال المرتقبة يوم الجمعة المقبلة. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T18:32+0000
2022-03-23T18:32+0000
2022-03-23T18:46+0000
مصر
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ونقلت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم الأربعاء، عن صلاح وعد جماهير الشعب المصري بفوز "الفراعنة" على منتخب السنغال خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.وجاءت تصريحات على هامش زيارة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري لتدريبات منتخب بلاده، اليوم، حيث أكد صلاح أن زملائه سيبذلون قصارى جهدهم للفوز بالمباراة وإسعاد الجماهير المصرية.ومن جانبه، أكد الوزير المصري ثقته فى قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز على السنغال، موضحا أن الشعب المصري ينتظر منتخب "الفراعنة" فى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر 2022.وأعرب وزير الرياضة المصري عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفنى بالفوز فى مجموع المباراتين، ذهابا وإيابا، مشيرا إلى التنسيق مع اتحاد الكرة لتهيئة كافة الأجواء المحيطة بمعسكر المنتخب، والوقوف بقوة على الترتيبات الخاصة بإقامة المباراة بإستاد القاهرة الدولى، وكذلك إجراءات السفر للسنغال لخوض مباراة العودة.ومن المفترض أن يلتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ذهابا في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبلة، علي أن تكون مباراة العودة في العاصمة، داكار، يوم الثلاثاء، الموافق 29 من الشهر نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/كيف-تتم-حماية-محمد-صلاح-أثناء-مباراة-المنتخب-المصري-في-السنغال؟-1060273588.html
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مصر, منتخب مصر الوطني, مجتمع
محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية قبل مباراة السنغال
18:32 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 18:46 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
وجه محمد صلاح، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسالة خاصة إلى الجماهير المصرية قبل مواجهة السنغال المرتقبة يوم الجمعة المقبلة.
ونقلت بوابة أخبار اليوم
، مساء اليوم الأربعاء، عن صلاح وعد جماهير الشعب المصري بفوز "الفراعنة" على منتخب السنغال خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وجاءت تصريحات على هامش زيارة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري لتدريبات منتخب بلاده، اليوم، حيث أكد صلاح أن زملائه سيبذلون قصارى جهدهم للفوز بالمباراة وإسعاد الجماهير المصرية
.
ومن جانبه، أكد الوزير المصري ثقته فى قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز على السنغال، موضحا أن الشعب المصري ينتظر منتخب "الفراعنة" فى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر 2022.
وأعرب وزير الرياضة المصري عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفنى بالفوز فى مجموع المباراتين، ذهابا وإيابا، مشيرا إلى التنسيق مع اتحاد الكرة لتهيئة كافة الأجواء المحيطة بمعسكر المنتخب، والوقوف بقوة على الترتيبات الخاصة بإقامة المباراة بإستاد القاهرة الدولى، وكذلك إجراءات السفر للسنغال لخوض مباراة العودة.
ومن المفترض أن يلتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي
في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ذهابا في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبلة، علي أن تكون مباراة العودة في العاصمة، داكار، يوم الثلاثاء، الموافق 29 من الشهر نفسه.