https://arabic.sputniknews.com/20220323/مدير-روس-كوسموس-الناتو-يمد-أوكرانيا-منذ-2014-بصور-من-الأقمار-الصناعية-1060349060.html
مدير "روس كوسموس": الناتو يمد أوكرانيا منذ 2014 بصور من الأقمار الصناعية
مدير "روس كوسموس": الناتو يمد أوكرانيا منذ 2014 بصور من الأقمار الصناعية
أعلن المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" للأنشطة الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، اليوم الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يمد أوكرانيا بصور الأقمار الصناعية... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:46+0000
2022-03-23T12:46+0000
2022-03-23T12:46+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب روغوزين، عبر قناته في " تلغرام": "أيها السادة، تتلقى هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، منذ عام 2014، كل الدعم الفضائي اللازم من المجموعات المدارية لاستشعار الأرض عن بعد، من البلدان الأعضاء في "الناتو"، بما في ذلك والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ ، نقلاً عن مصادر، أن الاتحاد الأوروبي وافق على اتفاقية مع كييف بشأن تقديم معلومات سرية، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية.ووفقا لمدير "روس كوسموس"، فإن البيان الحالي جاء فقط من أجل إضفاء الشرعية على الأحداث التي حدثت منذ فترة طويلة، عندما بدأ الناتو والاتحاد الأوروبي "بتدريب ورثة بيتليورا، وبانا، وشيفيتش (أفراد الكتائب النازية والقومية المتطرفة)".
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روسيا, أخبار العالم الآن
مدير "روس كوسموس": الناتو يمد أوكرانيا منذ 2014 بصور من الأقمار الصناعية
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أعلن المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" للأنشطة الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، اليوم الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يمد أوكرانيا بصور الأقمار الصناعية منذ عام 2014.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب روغوزين، عبر قناته في " تلغرام": "أيها السادة، تتلقى هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، منذ عام 2014، كل الدعم الفضائي اللازم من المجموعات المدارية لاستشعار الأرض عن بعد، من البلدان الأعضاء في "الناتو"، بما في ذلك والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ ، نقلاً عن مصادر، أن الاتحاد الأوروبي وافق على اتفاقية مع كييف بشأن تقديم معلومات سرية، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية.
ووفقا لمدير "روس كوسموس"، فإن البيان الحالي جاء فقط من أجل إضفاء الشرعية على الأحداث التي حدثت منذ فترة طويلة، عندما بدأ الناتو والاتحاد الأوروبي "بتدريب ورثة بيتليورا، وبانا، وشيفيتش (أفراد الكتائب النازية والقومية المتطرفة)".