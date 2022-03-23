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مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسب الشفاء من كورونا
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسب الشفاء من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأربعاء، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:02+0000
2022-03-23T16:02+0000
فيروس كورونا
السعودية
قطر
العالم العربي
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ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 111.539 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.7%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3560871 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3490928 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20280 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.4 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 96.7%، والكويت 99.2 %، والبحرين بنسبة 98.2 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.5 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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فيروس كورونا, السعودية, قطر, العالم العربي

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسب الشفاء من كورونا

16:02 GMT 23.03.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEالعزل الصحي في الكويت بسبب تفشي فيروس "كورونا"
العزل الصحي في الكويت بسبب تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأربعاء، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 111.539 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.7%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3560871 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3490928 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20280 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.4 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 96.7%، والكويت 99.2 %، والبحرين بنسبة 98.2 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.5 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
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