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مسؤول مصري سابق: القمة مع الإمارات وإسرائيل هامة في ظل الأزمة الأوكرانية

مسؤول مصري سابق: القمة مع الإمارات وإسرائيل هامة في ظل الأزمة الأوكرانية

أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق جمال بيومي، على أهمية القمة الثلاثية بين مصر والإمارات وإسرائيل في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، لبحث تداعياتها على مجال... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T19:04+0000

2022-03-23T19:04+0000

2022-03-23T19:04+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة- سبوتنيك. وأوضح بيومي، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك، أن مصر أصبحت من الدول المُصدرة للطاقة خاصة في الغاز المُسال، ما يؤهلها للاستفادة من ذلك في ظل أزمة الطاقة العالمية.وأمس الثلاثاء، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، بمدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر، وتناول اللقاء تداعيات التطورات العالمية المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي.ولفت بيومي إلى أهمية التنسيق بين الدول الثلاث في عدد من القضايا الإقليمية، مشددا على مكانتها التي تؤهلها للوساطة بين روسيا وأوكرانيا.ورأى أن "القضايا الإقليمية التي كانت حاضرة على طاولة النقاش، تمثلت في الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، بالإضافة إلى التواجد التركي في الشمال السوري، إضافة لملف اليمن وعلاقة إسرائيل بإثيوبيا".وبشأن العلاقات الثنائية، أوضح بيومي، أن "التعاون بين مصر وإسرائيل وصل لدرجة متميزة، وأن القاهرة نجحت في إقناع إسرائيل بأهمية الاستقرار في مصر وانعكاساته الإيجابية على مصالحها".واعتبر السفير المصري السابق، أن الاستفادة المتبادلة بين مصر وإسرائيل عززت العلاقات بدرجة قوية، خاصة أن مصر تمسك بزمام الأوضاع في قطاع غزة لمنع الاشتباكات، فيما تبلغ إسرائيل القاهرة بمعلومات حول التهريب عبر الحدود الذي توقف مؤخرا.وفي السياق ذاته، قال العميد والمحلل السياسي المصري، سمير راغب، إن مصر وإسرائيل بينهما تنسيق مشترك في مجال الغاز.ورأى راغب أن رسائل القمة هدفت للتأكيد على العلاقات بين الدول على صعيد المستويات الاقتصادية والتجارية والسياسية، خاصة مع وجود الاستثمارات الإماراتية في مصر، مستطردا أن الأطراف الثلاثة بالقمة تعاني من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.وشدد على أن مصر وإسرائيل تجمعهما علاقات متميزة مع روسيا وحتى مع دول حلف شمال الأطلسي، مبينا أنهما حليفين مهمين من خارج "الناتو".وأضاف راغب أن القمة جمعت دولا هامة في إجراءات الوساطة بين طرفي الصراع، خاصة بعد مقابلة عبد الله بن زايد ووزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، و"كذلك وساطة ومكانة إسرائيل بالنسبة لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلنيسكي، وفق قوله.كانت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أفادت بأن الاجتماع تناول العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق، فضلا عن مناقشة أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، في وقت سابق من اليوم الأبعاء، أنه على خلفية زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات نهاية الأسبوع الماضي، قام مسؤولون إماراتيون بتمرير رسالة إلى إسرائيل تفيد بأن "هناك فائدة من إعادة الرئيس السوري إلى الساحة العربية، وأن لا يبقى تحت حماية إيران وروسيا"، ولفتت إلى أن زيارة الرئيس السوري كانت ضمن الموضوعات التي تناولتها القمة.وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، قال في بيان أمس، إن اللقاء الثلاثي تناول تداعيات الحرب في أوكرانيا "خصوصا في ما يتعلق بالطاقة والأمن الغذائي".وتخشى مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير على احتياجاتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-إسرائيلي-شرم-الشيخ-تستضيف-قمة-ثلاثية-بين-السيسي-وبينيت-وابن-زايد-1060280281.html

https://arabic.sputniknews.com/20220323/هيئة-البث-القمة-المصرية-الإماراتية-الإسرائيلية-تناولت-زيارة-الأسد-للإمارات-1060340822.html

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