https://arabic.sputniknews.com/20220323/مصر-سعر-الدولار-يتراجع-بعد-ارتفاعات-متتالية-1060352110.html

مصر... سعر الدولار يتراجع بعد ارتفاعات متتالية

مصر... سعر الدولار يتراجع بعد ارتفاعات متتالية

بعد يومين من الارتفاعات المتتالية، شهد سعر العملة الأمريكية، اليوم الأربعاء، في مصر تراجعا في معظم البنوك. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T13:40+0000

2022-03-23T13:40+0000

2022-03-23T13:40+0000

مصر

اقتصاد

سعر الدولار اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048505931_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_ca56db2ead00e366af26b3e38b9c09f5.jpg

وسجل سعر صرف الدولار تراجعا في البنك المركزي المصري، مسجلا 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.وعلى خطى البنك المركزي، بدأ سعر العملة الخضراء التراجع فى البنوك الخاصة ليسجل فى البنك التجاري الدولي، الإسكندرية، إيجي بنك، المشرق، وبنك المصرف المتحد، نحو 18.32 للشراء و18.42 للبيع.وبلغ الجنيه المصري في التعاملات أمس الثلاثاء بين 18.45 و18.55 للدولار الواحد.وكان البنك المركزي المصري قد رفع يوم الاثنين لسعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، وهو ما أدى إلى تحرك سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي من قرابة 15.60 إلى 18.55.وأوضح البنك أن هذه الخطوة كانت ضرورية لاحتواء موجة التضخم التي تشهدها البلاد، وطرح بنكا "الأهلي" و"مصر" الحكوميين شهادات ادخار بفائدة 18 في المئة لأجل عام واحد.وارتفع سعر الدولار الواحد 3 جنيهات، يوم الاثنين، وخلال يوم واحد من التعاملات، وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أمس الاثنين، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة في مصر "جيدة وقوية"، وتهدف إلى المحافظة على السيولة النقدية الأجنبية والمقدرات المالية للبلاد.من جانبه قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إن أزمة روسيا وأوكرانيا أضافت تضخما اقتصاديا هائلا، وهي "أشد بكثير من أزمة كورونا"، مؤكدا "بمجرد انتهاء هذه الأزمة ستكون لدينا خطط لسرعة التعافي والعودة للأوضاع الاقتصادية المستقرة التي كنا عليها".كما أعلن بدء تطبيق زيادة المرتبات في بداية أبريل/نيسان المقبل بدلا من الأول من يوليو/تموز المقبل، بتكلفة إضافية على الموازنة بأكثر من 439 مليون دولار.وواصلت معدلات التضخم في مصر الارتفاع مسجلة أعلى معدلاتها منذ ثلاث سنوات، حيث سجل في فبراير/شباط الماضي، 2 في المئة على المستوى الشهري و10 في المئة على المستوى السنوي، مقابل 4.9 في المئة في فبراير عام 2021، متجاوزا بذلك مستهدفات المصرف المركزي (7% + أو - 2).وشهدت الأسواق المصرية في الأسابيع الماضية تأثرا واضحا بالنزاع الروسي الأوكراني، إذ تعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، كما يشكل نسبة السائحين الروس والأوكرانيين نحو 40 في المئة من إجمالي السائحين الذين يزورون مصر سنويا.وارتفعت أسعار السلع الغذائية في مصر بعد اندلاع النزاع الروسي الأوكراني بنسب تتراوح بين 20 و30 في المئة، وتعهدت الحكومة المصرية على لسان رئيسها مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي سابق، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل آثار الأزمة على المواطنين.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/خبيرة-اقتصادية-الجنيه-المصري-سيقلص-بعض-خسائره-أمام-الدولار-وسعر-الصرف-مرهون-بعدة-عوامل-1060281728.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, اقتصاد, سعر الدولار اليوم