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https://arabic.sputniknews.com/20220323/مصنع-ياباني-ينتج-الجوارب-باستخدام-دراجة-فيديو-1060339470.html
مصنع ياباني ينتج الجوارب باستخدام دراجة... فيديو
مصنع ياباني ينتج الجوارب باستخدام دراجة... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طريقة مبتكرة لإنتاج الجوارب في أحد المصانع الصغيرة في اليابان. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
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2022-03-23T10:30+0000
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وأتاح هذا المصنع الياباني إنتاج جوارب صوف باستخدام دراجة يجلس عليها الزبون ويدير دواستها لفترة، تجري خلالها عملية غزل الجورب.يخرج الجورب في النهاية في صورته شبه النهائية، قبل أن يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه باستخدام ماكينة خياطة تقليدية ليصبح جاهزا للاستخدام.
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مصنع ياباني ينتج الجوارب باستخدام دراجة... فيديو

10:30 GMT 23.03.2022
© Depositphotos / Nito103جوارب
جوارب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Depositphotos / Nito103
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طريقة مبتكرة لإنتاج الجوارب في أحد المصانع الصغيرة في اليابان.
وأتاح هذا المصنع الياباني إنتاج جوارب صوف باستخدام دراجة يجلس عليها الزبون ويدير دواستها لفترة، تجري خلالها عملية غزل الجورب.
يخرج الجورب في النهاية في صورته شبه النهائية، قبل أن يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه باستخدام ماكينة خياطة تقليدية ليصبح جاهزا للاستخدام.
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