https://arabic.sputniknews.com/20220323/مصنع-ياباني-ينتج-الجوارب-باستخدام-دراجة-فيديو-1060339470.html
مصنع ياباني ينتج الجوارب باستخدام دراجة... فيديو
مصنع ياباني ينتج الجوارب باستخدام دراجة... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طريقة مبتكرة لإنتاج الجوارب في أحد المصانع الصغيرة في اليابان. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T10:30+0000
2022-03-23T10:30+0000
2022-03-23T10:30+0000
نادي الفيديو
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وأتاح هذا المصنع الياباني إنتاج جوارب صوف باستخدام دراجة يجلس عليها الزبون ويدير دواستها لفترة، تجري خلالها عملية غزل الجورب.يخرج الجورب في النهاية في صورته شبه النهائية، قبل أن يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه باستخدام ماكينة خياطة تقليدية ليصبح جاهزا للاستخدام.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مصنع ياباني ينتج الجوارب باستخدام دراجة... فيديو
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طريقة مبتكرة لإنتاج الجوارب في أحد المصانع الصغيرة في اليابان.
وأتاح هذا المصنع الياباني إنتاج جوارب صوف باستخدام دراجة يجلس عليها الزبون ويدير دواستها لفترة، تجري خلالها عملية غزل الجورب.
يخرج الجورب في النهاية في صورته شبه النهائية، قبل أن يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه باستخدام ماكينة خياطة تقليدية ليصبح جاهزا للاستخدام.