https://arabic.sputniknews.com/20220323/مع-تراجع-الإصابات-جنوب-إفريقيا-تخفف-قيود-كورونا-1060360146.html
مع تراجع الإصابات.. جنوب إفريقيا تخفف قيود كورونا
مع تراجع الإصابات.. جنوب إفريقيا تخفف قيود كورونا
مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أعلن رئيس جنوب إفريقيا أن ارتداء الكمامات خارج المنزل لم يعد إلزاميا، وأن المسافرين المحصنين القادمين للبلاد لم يعودوا... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:39+0000
2022-03-23T16:39+0000
2022-03-23T16:39+0000
فيروس كورونا
جنوب أفريقيا
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كانت جنوب أفريقيا الأكثر تضررا بجائحة كورونا في قارة أفريقيا، حيث سجلت نحو 100 ألف حالة وفاة وأكثر من 3.7 ملايين إصابة منذ بدء الوباء في 2020، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".خلال الأسابيع الأخيرة شهدت الدولة الأفريقية تراجعا بالغا في معدل الوفيات جراء كورونا والإصابات شديدة الخطورة.وتم رصد متحور أوميكرون في جنوب أفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني، وعلى إثر ذلك تصاعدت الإصابات ولكن هذه الموجة تقلصت، وتمر جنوب أفريقيا بفترة انتقالية تشهد تراجعا في الإصابات، بحسب خبراء الصحة.قال الرئيس سيريل رامافوزا في خطاب متلفز ليلة الثلاثاء إن جنوب إفريقيا تغير الطريقة التي تدير بها الوباء و "تتعلم التعايش مع الفيروس في وجودنا".وأوضح أنه من خلال التطعيم أو الإصابة السابقة، فإن ما يقدر بنحو 60٪ إلى 80٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 60 مليون نسمة لديهم نوع من المناعة ضد الفيروس.ذكر رامافوزا: "هذا يعني أننا نفتح اقتصادنا أكثر وأننا نستأنف العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي فاتتنا خلال العامين الماضيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220311/رئيس-جنوب-إفريقيا-طلبوا-منا-التوسط-بين-روسيا-وأوكرانيا-واتصلت-ببوتين-1059754915.html
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فيروس كورونا, جنوب أفريقيا
مع تراجع الإصابات.. جنوب إفريقيا تخفف قيود كورونا
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مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أعلن رئيس جنوب إفريقيا أن ارتداء الكمامات خارج المنزل لم يعد إلزاميا، وأن المسافرين المحصنين القادمين للبلاد لم يعودوا مطالبين بتقديم اختبارات "بي سي أر" سلبية.
كانت جنوب أفريقيا الأكثر تضررا بجائحة كورونا في قارة أفريقيا، حيث سجلت نحو 100 ألف حالة وفاة وأكثر من 3.7 ملايين إصابة منذ بدء الوباء في 2020، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
خلال الأسابيع الأخيرة شهدت الدولة الأفريقية تراجعا بالغا في معدل الوفيات جراء كورونا والإصابات شديدة الخطورة.
وتم رصد متحور أوميكرون في جنوب أفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني، وعلى إثر ذلك تصاعدت الإصابات ولكن هذه الموجة تقلصت، وتمر جنوب أفريقيا بفترة انتقالية تشهد تراجعا في الإصابات، بحسب خبراء الصحة.
قال الرئيس سيريل رامافوزا في خطاب متلفز ليلة الثلاثاء إن جنوب إفريقيا تغير الطريقة التي تدير بها الوباء و "تتعلم التعايش مع الفيروس في وجودنا".
وأوضح أنه من خلال التطعيم أو الإصابة السابقة، فإن ما يقدر بنحو 60٪ إلى 80٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 60 مليون نسمة لديهم نوع من المناعة ضد الفيروس.
ذكر رامافوزا: "هذا يعني أننا نفتح اقتصادنا أكثر وأننا نستأنف العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي فاتتنا خلال العامين الماضيين".