https://arabic.sputniknews.com/20220323/مغنية-كويتية-شهيرة-تتهم-مستشفى-خاصا-بالمسؤولية-عن-وفاة-والدتها-نتيجة-خطأ-طبي-1060330815.html

مغنية كويتية شهيرة تتهم مستشفى خاصا بالمسؤولية عن وفاة والدتها نتيجة خطأ طبي

مغنية كويتية شهيرة تتهم مستشفى خاصا بالمسؤولية عن وفاة والدتها نتيجة خطأ طبي

اتهمت المغنية و"الفاشنيستا" الكويتية روان بن حسين، مستشفى خاصا في بلادها بالمسؤولية عن وفاة والدتها نتيجة خطأ طبي، لافتة إلى أن وزارة الصحة في الكويت أهملت... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T07:14+0000

2022-03-23T07:14+0000

2022-03-23T07:14+0000

منوعات

أخبار الكويت اليوم

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ورحلت والدة روان في يونيو/ حزيران الماضي، بعد إصابتها بفشل في الكلى وفي الرئة.وتحظى رزان بن حسين بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، عبر حسابها في سناب شات كـ"فاشنيستا"، ثم أطلقت 3 أغنيات حققت ملايين المشاهدات، وآخرها أغنية "آديوس" التي حققت أكثر من 17 مليون مشاهدة في غضون شهرين عبر موقع "يوتيوب".وقالت روان بن حسين في فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، الاثنين الماضي، نقله موقع "العربية"، إن "خطأ طبياً كان وراءه طبيب ومستشفى خاص في الكويت، أدى إلى وفاة أمها".وأضافت: "عادة ما تقوم المستشفيات الخاصة في الكويت حين ارتكاب أحد أفراد طاقمها لخطأ طبي، بتحويل المريض إلى مستشفى حكومي، وذلك تهربًا من المسؤولية وكي تتحمل وزارة الصحة المسؤولية".وتابعت روان: "المستشفى ادعى أن هناك مضادا غير موجود فيه، وأنه يجب تحويلها إلى مستشفى حكومي... قاموا بتحويل والدتها وهي شبه ميتة"، مشددة على أن هذا مذكور في تقرير المستشفى الحكومي.ولفتت إلى أن "المستشفى الخاص قدم لاحقًا لهم تقريرًا طبيًّا يختلف في مضمونه بشكل تام عن مضمون تقرير المستشفى الحكومي".واتهمت روان وزارة الصحة الكويتية بالإهمال لأنها تقدمت بشكوى إهمال طبي بحق المستشفى للوزارة، منذ قرابة 4 أشهر، لكن الوزارة لم تكلف نفسها عناء الرد عليها، ولم تقم باتخاذ أي خطوة أو فتح تحقيق في القضية.وطالبت الشهيرة الكويتية، بإنفاذ القانون على الطبيب المتسبب بوفاة والدتها، مشددة على أنهم "لا يريدون تعويضا ماديا وما يريدونه فقط إيقاف الطبيب عن العمل، كي لا يتسبب بوفيات أخرى".

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منوعات, أخبار الكويت اليوم