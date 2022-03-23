https://arabic.sputniknews.com/20220323/مفتي-القدس-يحذر-من-نوايا-خبيثة-بشأن-المسجد-الأقصى-1060342391.html
مفتي القدس يحذر من "نوايا خبيثة" بشأن المسجد الأقصى
مفتي القدس يحذر من "نوايا خبيثة" بشأن المسجد الأقصى
قال الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس وخطيب المسجد الأقصى، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" تواصل السماح باقتحام المسجد الأقصى، محذرا مما وصفه بـ "النوايا... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T11:36+0000
2022-03-23T11:36+0000
2022-03-23T11:36+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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ذكرت ذلك وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن مفتى القدس، حذر من استمرار السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى.واعتبر مفتى القدس أن ما تشيعه السلطات الإسرائيلية بشأن ما تقول إنه "مخاوف حول حدوث اضطرابات خلال شهر رمضان" يمثل مقدمة لـ "نوايا خبيثة" ستنفذها ضد المسجد الأقصى.وحذر محمد حسين من تداعيات الاعتداءات وقال، إن "سلطات الاحتلال تتحمل عواقب القرارات البغيضة التي تزيد نار الكراهية والحقد وتؤججها"، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى.وقال إن ذلك أيضا يخالف ما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية بشأن المقدسات وحرية العبادة، مشيرا إلى أن "سلطات الاحتلال تستفز مشاعر نحول ملياري مسلم في العالم".وشدد مفتى القدس على أن ما تقوم به إسرائيل ينذر بخطر حقيقي ويستدعي موقفا إسلاميا وعربيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/جماعات-إسرائيلية-متشددة-تدعو-لاقتحام-جماعي-للمسجد-الأقصى-الخميس-المقبل-1059811402.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
مفتي القدس يحذر من "نوايا خبيثة" بشأن المسجد الأقصى
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قال الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس وخطيب المسجد الأقصى، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" تواصل السماح باقتحام المسجد الأقصى، محذرا مما وصفه بـ "النوايا الخبيثة".
ذكرت ذلك وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن مفتى القدس
، حذر من استمرار السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى.
واعتبر مفتى القدس
أن ما تشيعه السلطات الإسرائيلية بشأن ما تقول إنه "مخاوف حول حدوث اضطرابات خلال شهر رمضان" يمثل مقدمة لـ "نوايا خبيثة" ستنفذها ضد المسجد الأقصى.
وحذر محمد حسين من تداعيات الاعتداءات وقال، إن "سلطات الاحتلال تتحمل عواقب القرارات البغيضة التي تزيد نار الكراهية والحقد وتؤججها"، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى
.
وقال حسين إن المساس بحرمة المسجد الأقصى يمثل جريمة نكراء وتعد جزءا من مساعي فرض أمر واقع جديد بصورة تخالف ما تدعو له القيم الدينية، التي تحرم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة.
وقال إن ذلك أيضا يخالف ما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية بشأن المقدسات وحرية العبادة، مشيرا إلى أن "سلطات الاحتلال تستفز مشاعر نحول ملياري مسلم في العالم".
وشدد مفتى القدس على أن ما تقوم به إسرائيل
ينذر بخطر حقيقي ويستدعي موقفا إسلاميا وعربيا.