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ملياردير أمريكي يحذر: اقتصاد البلاد قد يشهد شيئا أسوأ من الركود
ملياردير أمريكي يحذر: اقتصاد البلاد قد يشهد شيئا أسوأ من الركود
قال المستثمر الشهير والملياردير الأمريكي، كارل إيكان، إن الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة ربما يلوح في الأفق، وإنه سعى لحماية استثماراته ضد عمليات البيع... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T11:48+0000
2022-03-23T11:48+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف إيكان في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، الثلاثاء: "أعتقد أنه قد يكون هناك ركود أو حتى أسوأ من ذلك، لقد أبقيت كل شيء ضمن نطاق التحوط خلال السنوات القليلة الماضية".وأشار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إيكان إنتربرايز" إلى أن ارتفاع معدل التضخم يمثل تهديدا رئيسيا للاقتصاد، حيث أضافت الأزمة الأوكرانية مزيدا من عدم اليقين إلى توقعاته.رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في محاولة لمكافحة التضخم الذي وصل أعلى مستوى له منذ 40 عاما.تعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع باتخاذ إجراءات صارمة بشأن ارتفاع الأسعار، ما يشير إلى أنه منفتح على رفع أسعار الفائدة أكثر من 25 نقطة أساس.وقال إيكان: "لا أعرف حقا ما إذا كان بإمكانهم هندسة هبوط سلس (عملية رفع الفائدة) أعتقد أنه سيكون هناك هبوط صعب. التضخم أمر مروع عندما يبدأ." وحول الركود القادم، كشف إيكان عن رهانه ضد أسهم مراكز التسوق والعقارات التجارية.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/15-مليار-دولار-غادرت-مصر-ماذا-تقول-البنوك-العالمية-عن-تراجع-الجنيه؟-1060322713.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

ملياردير أمريكي يحذر: اقتصاد البلاد قد يشهد شيئا أسوأ من الركود

11:48 GMT 23.03.2022
© AFP 2022 / NEILSON BARNARDالملياردير الأمريكي كارل إيكان
الملياردير الأمريكي كارل إيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AFP 2022 / NEILSON BARNARD
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قال المستثمر الشهير والملياردير الأمريكي، كارل إيكان، إن الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة ربما يلوح في الأفق، وإنه سعى لحماية استثماراته ضد عمليات البيع المكثفة المحتملة في الأسواق المالية.
وأضاف إيكان في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، الثلاثاء: "أعتقد أنه قد يكون هناك ركود أو حتى أسوأ من ذلك، لقد أبقيت كل شيء ضمن نطاق التحوط خلال السنوات القليلة الماضية".
وأشار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إيكان إنتربرايز" إلى أن ارتفاع معدل التضخم يمثل تهديدا رئيسيا للاقتصاد، حيث أضافت الأزمة الأوكرانية مزيدا من عدم اليقين إلى توقعاته.
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أمس, 19:14 GMT
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في محاولة لمكافحة التضخم الذي وصل أعلى مستوى له منذ 40 عاما.
تعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع باتخاذ إجراءات صارمة بشأن ارتفاع الأسعار، ما يشير إلى أنه منفتح على رفع أسعار الفائدة أكثر من 25 نقطة أساس.
وقال إيكان: "لا أعرف حقا ما إذا كان بإمكانهم هندسة هبوط سلس (عملية رفع الفائدة) أعتقد أنه سيكون هناك هبوط صعب. التضخم أمر مروع عندما يبدأ." وحول الركود القادم، كشف إيكان عن رهانه ضد أسهم مراكز التسوق والعقارات التجارية.
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