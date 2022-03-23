https://arabic.sputniknews.com/20220323/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-تكشف-عن-إنجازات-مهمة-في-9-أبريل-المقبل-وتحذر-من-مؤامرات-الأعداء-1060338137.html

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تكشف عن "إنجازات مهمة" في 9 أبريل المقبل وتحذر من "مؤامرات الأعداء"

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تكشف عن "إنجازات مهمة" في 9 أبريل المقبل وتحذر من "مؤامرات الأعداء"

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، عن أنه سيتم الكشف في 9 أبريل/ نيسان المقبل، عن برامج ومنجزات مهمة في مجالات الصحة والزراعة... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T10:06+0000

2022-03-23T10:06+0000

2022-03-23T10:06+0000

أخبار إيران

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وقال إسلامي، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، إن "المنظمة ستقوم بمناسبة "اليوم الوطني للتقنية النووية" في 9 أبريل المقبل، بتدشين منجزات بنيوية اساسية في مختلف المجالات الزراعية والصحية وتشعيع المحاصيل الزراعية والغذائية".وحذر من مؤامرات الأعداء الرامية إلى تقويض النشاطات النووية السلمية في إيران، مبينا أن "سبيل التصدي لهذه المحاولات واجتياز التحديات ذات الصلة يكمن في اتخاذ خطوات حكيمة ودقيقة وبناء تعامل سليم وفقا لأهداف منظمة الطاقة النووية الإيرانية".وكان إسلامي، أكد الاثنين الماضي، أن "إيران لن تتراخى في مواصلة الأنشطة النووية السلمية بأي شكل من الأشكال".وقال إسلامي، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، إننا "في منظمة الطاقة الذرية نتعهد بعدم التراجع عن استمرار النشاطات النووية السلمية تحت أي ظرف وسنستمر في جهودنا حتى النهاية وقوة تامة لإنجاح خططنا القيمة لأجل الشعب الإيراني العزيز".وأضاف، أن "التخطيط العام للصناعة النووية في إيران تم لاستمرار النشاطات النووية السلمية معلنا عن وضع خطة شاملة للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها منظمة الطاقة الذرية وكذلك ما يتم التوصل إليه لارتقاء المستوى المعيشي للشعب الإيراني في المجالات المختلفة كالصحة والزراعة والصناعة والبيئة".وأكد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، مؤخرا أن "إلغاء الحظر جزئياً أو على الورق فقط لا يخدم مصالح إيران الوطنية"، مطالبا بأن تكون الضمانات حقيقية بالإضافة إلى كونها قانونية.ودعا مجلس الشورى الإيراني، في بيان له، "فریق التفاوض الإیراني إلى الحفاظ على الموارد الوطنية والمطالبات الأساسية والخطوط الحمراء دون تضييع الوقت"، مطالبا "فريق التفاوض الإیراني بألا يقيد نفسه بالمواعيد النهائية المصطنعة للغرب في المفاوضات الحالية بفيينا وأن يتابع قضیة الحفاظ على الموارد الوطنية والمطالبات الأساسية والتزام بالخطوط الحمراء دون تضييع الوقت".وأكد البيان أنه "لا ينبغي تلبية طلب الولايات المتحدة لخفض أسعار النفط دون تحقق مطالب إيران المشروعة في ظل الأوضاع الراهنة التي زادت فيها الأزمات من حاجة الغرب لإمدادات الطاقة الإيرانية"، مطالبا فريق التفاوض أيضا ببذل الجهد للحصول على ضمانات اقتصادية وفنية وسياسية كافية من الولايات المتحدة لضمان عدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي".وتجري في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وأعلنت إيران، مرخرا، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.

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